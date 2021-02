Achaca AMLO apagón a negocio del gas

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador culpó al negocio en la compra del gas proveniente de Estados Unidos por el apagón que afectó ayer al menos a 4.7 millones de personas y dijo que su Gobierno buscará la autosuficiencia en este rubro.

"Hay que buscar siempre la autosuficiencia, producir en México lo que consumimos, los alimentos, los energéticos, en efecto, lo de ayer, lo del apagón, ¿por qué se produce? Porque estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas. Y con el mal tiempo y las nevadas se afectaron los gasoductos, y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes, de tres dólares por unidad a 200 dólares, 5 mil por ciento el incremento en el gasto.

"Aquí vendría la pregunta, bueno, ¿y qué nosotros no tenemos gas en México? Se apostó a comprar el gas, hasta se dejaba que se quemara el gas en Campeche. El negocio era la compra del gas, porque ahí estaba el moche, ahí estaba la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras", señaló en conferencia matutina.

El Mandatario federal aseguró que, tras las labores de personal de la CFE, el servicio se restableció en un 80 por ciento en las entidades afectadas y en los siguientes días estará controlada la situación.

"En el caso de la industria eléctrica aprovecho para informar sobre este apagón y decir que, por los trabajadores, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad ya se está restableciendo el servicio.

"Ya se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80 por ciento, falta un 20 por ciento, pero yo estimo que para mañana o pasado mañana ya esté controlada la situación", informó.

El apagón afectó entidades como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

'Corruptos apuestan a que nos desmoralicemos'

El titular del Ejecutivo dijo que los corruptos apuestan a que su Gobierno se desmoralice en el proceso de transformación, pero lo importante es "no cansarse" y "perseverar" para salir adelante de los daños por la pandemia y el tema económico.

"Es el pueblo el principal actor de la vida pública, ya no son los potentados, los del círculo rojo, los famosos en los medios de comunicación, la academia, la intelectualidad, es el pueblo raso y eso me llena de orgullo, porque el pueblo antes no era tomado en cuenta, despreciaban al pueblo, no les importaba el pueblo, no existía, ahora es distinto, entonces ese es el proceso de transformación que se está viviendo.

"Vamos a seguir adelante, está lleno de obstáculos y hay que ir evadiendo, brincando, y lo más importante es no cansarse, lo más importante es la perseverancia, porque apuestan mucho los corruptos, los que tenían secuestrado al gobierno, como estrategia, el que nos desmoralicemos, el que aceptemos que no se puede o que hay que negociar, hay que transar, no, nada, seguir adelante, transformando, y a ver quién se cansa primero", afirmó.