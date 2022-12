Achaca crimen en Zacatecas a Gobiernos anteriores

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en Zacatecas, entidad que está bajo el asedio del crimen, hace falta hacer más para frenar la violencia y aseveró que los grupos delincuenciales que operan en ese Estado son herencia de los Gobiernos anteriores.

"Se dejó crecer durante mucho tiempo, crecieron estas bandas, y ahora estamos enfrentándolos y todavía son lodos de aquellos polvos, pero al mismo tiempo estamos haciendo labor de atención a las causas que fueron las que no se atendieron durante todo el periodo neoliberal".

Ayer por la noche se reportó un intento de fuga en el penal de Cieneguillas, lo que terminó en un violento amotinamiento. Paralelamente a la rebelión de reos, grupos criminales incendiaron vehículos, casetas y bloquearon las principales carreteras que conectan con los estados de Aguascalientes y San Luis Potosí, y también en Fresnillo, Municipio gobernado por el morenista Saúl Monreal.

A la jornada violenta de este domingo, le antecede el ataque y muerte del General José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional, ocurrida hace unos días en Pinos, Zacatecas. Además, el fin de semana fue asesinado el juez de control Roberto Elías Martínez.

El Presidente señaló que detrás del intento de amotinamiento en el penal de Cieneguillas se debe a una confrontación de grupos criminales.

- ¿Detrás de acontecimientos como la agresión al juez y este intento de fuga está el Cártel Jalisco Nueva Generación están correlacionadas estos eventos, que sucedió después de los intento de fuga, serán trasladados los reos algún penal federal y de qué reos se trata?, preguntó REFORMA al Mandatario.

"Bueno, en ese penal han habido traslados constantes y se va a seguir haciendo, me gustaría que Rosa Isela le informara. Sobre qué cártel actúa ahí, hay dos o tres confrontados y eso es lo que ocasiona más violencia, porque hay una confrontación de grupos", respondió.

El tabasqueño descartó que exista correlación entre la rebelión de reos y el asesinato del juez de control.

- ¿Hay correlación entre estos dos eventos?

"No se sabe, no se sabe, porque lo del juez tiene otras características, no tenía nada que ver directamente con la actividad criminal, sus asuntos no trataban esos temas, que son los que ponen más en riesgo la vida de las autoridades, cuando tiene que resolver sobre castigo a criminales, no. Si hay alguna versión sobre una declaración que él hizo sobre unos asesinatos, como ciudadano, porque pasó lo que relato en su colonia, pero no era un asunto vinculado con su actividad como juez".

- ¿A qué organización pertenecen los internos que intentaron evadirse el día de ayer y se van a ser trasladados a un penal federal?, cuestionó REFORMA.

"Sí, ya se está haciendo el operativo con quien lleva el control ahí, con las autoridades estatales, ellos llevarán, encabezarán el operativo, pero con el apoyo, todas las autoridades federales, yo le puedo decir que de los dos grupos criminales que están ahí hay una rencillas entre estos grupos criminales, exactamente ahora no le puedo decir es de tal grupo está el grupo, pero ahí existen por lo menos dos grandes grupos criminales que quizá hayan llegado últimamente, porque nosotros en cuanto llegan. También se debe al alto número de detenciones que se han hecho hay en Zacatecas, es de los estados donde detenciones importantes".

- Sobre este mismo tema, hablaba de que estos grupos criminales surgieron en gobiernos anteriores ¿no considera que se han fortalecido esos grupos en los últimos meses, en el Gobierno de Morena en esa entidad?

"No, no, porque ya no está Calderón y Rosa Icela no es Garcia Luna, nada más por eso. No sé si haga falta decir más, porque podría yo argumentarlo, lo voy a hacer, para que vean que con una frase podríamos contestar a quienes no nos quieren, pero con una frase".

- Con este tipo de actos, ¿cree que estos grupos criminales están tratando de mandar un mensaje de poderío al Gobierno?

"Sí, pero pues no tiene efecto, pero primero te voy a contestar lo que planteas (...) sobre Cieneguillas, es un intento de fuga, no se logra ¿por qué? Porque interviene de inmediato el Gobierno del Estado, el Ejército y la Guardia Nacional, eso no pasaba antes, eso no sucedía antes".

- ¿No considera que se ha fallado?

"No, no, no".

- ¿O que no se ha hecho lo suficiente?

"No, estamos haciendo todo lo que nos corresponde, y yo diría más, como nunca, lo que pasa es que si estaba muy enraizado el mal, lo dejaron crecer. Todas estas bandas se fueron consolidando al paso del tiempo, comprando autoridades, comprando impunidad y todo esto a lazar de una profunda descomposición social de abandono de los jóvenes, desintegración de las familias, el modelo de vida individualista, materialista, consumista, todo eso se fue a grabando la situación".

"Aquí hay que agregar que muchos de estos policías, por temor o por corrupción, no tienen un desempeño adecuado. Lo de Pinos fue porque está involucrado los policías municipales, o sea, los policías controladas por las bandas, al servicio de las bandas".

En conferencia desde Campeche, el Mandatario federal aseveró que la violencia en el Estado que Gobierna el morenista David Monreal se debe a grupos protegidos por el ex Presidente Felipe Calderón.

"(...) Todo esto fue creando al paso del tiempo pues actitudes ilícitas,estos grupos que se crearon, no es para justificarnos, pero todos esos grupos de crearon en gobiernos anteriores, incluso se les protegió. Se va saber más con el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no solo llevaron a cabo estos ilícitos de vincularse (...) sino el engaño que estaban declarando la guerra contra el narcotráfico cuando en realidad estaban protegiendo a criminales, o si se quiere, castigar solo a unos y proteger a otros, toda una simulación y con bastante participación de las agencias extranjeras, que eso también se tiene que tomar en cuenta".

"Ni modo que las agencias extranjeras no sabían lo hacia el Secretario de Seguridad de Felipe Calderón, si hicieron operativos conjuntos como Rápido y Furioso, se pusieron de acuerdo los gobiernos para introducir armas de contrabando con el plan supuesto de que esas armas traían unos sensores y de esa manera de iba a saber cómo las usarían los delincuentes y así detener a miembros de bandas del narcotráfico, algo increíble, por el grado de ingenuidad. Cuando estaba penetrado todo el Gobierno por la delincuencia".

El tabasqueño aseguró que atiende la situación de violencia en Zacatecas, pero reconoció que hace falta hacer más.

"Este fin de semana hubo estos hechos lamentables, el asesinato de un juez y el intento de fuga de uno de los penales de Zacatecas, se actuó a tiempo y no pudieron fugarse presos, sin embargo, se llevaron a cabo actos vandálicos, se incendiaron vehículos, pero estamos actuando en Zacatecas junto con el Gobierno del Estado y se ha ido avanzando, pero hace falta más.

"Ya tenemos mejores resultados de como estaba, ha habido resultados con el plan, no ha sido en vano, pero hace falta más trabajo. Está trabajando de manera conjunta Defensa, Marina, la Guardia Nacional, así como lamentamos la perdida de este juez del Poder Judicial del Estado. También ahí se asesinó al responsable de la GN hace pues una semana, precisamente por atender una orden de aprehensión de delincuentes vinculados con policías municipales de Pinos, Zacatecas".