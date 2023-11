Achaca General a 'Nini' 'culiacanazo' y masacre en Tamazula

Oaxaca, México.- El jefe de seguridad de Los Chapitos, Néstor Isidro Pérez Salas, "El Nini", fue responsable del "culicanazo" en 2019 y la masacre de ocho personas halladas en Tamazula, Durango, el mes pasado, informó el General Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González.

Cuestionado por REFORMA, el titular de la Sedena dijo que "El Nini" estaba encargado de la seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, "El Chapito", y fue capturado con trabajos de inteligencia tras escapar de al menos dos operativos que pretendían arrestarlo.

"Esta persona que fue detenida el día de antier es el líder de una célula delictiva y también es el responsable de la seguridad de Archivaldo (Guzmán Salazar), el líder del grupo de Los Chapitos.

"Esta persona es quien ordenó las agresiones contra de la unidad habitacional militar, ahí en Culiacán, Sinaloa, (culiacanazo 2019) en contra de nuestros derechohabientes, de nuestras familias, cuando es una unidad que ni se encuentra resguardada por personal militar", afirmó el General.

El ataque a las viviendas de soldados derivó del despliegue para arrestar a Ovidio Guzmán López, "El Ratón", quien finalmente fue liberado por la presión que ejercieron sicarios de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", aquel 17 de octubre de 2019.

"Resultados de la operación, que se estaba llevando a cabo en ese momento para la detención de Ovidio, él también es el que organiza una serie de agresiones contra el personal militar y donde nos había causado ya una cantidad importante de bajas, de heridos, perdón", precisó Sandoval González en conferencia mañanera de AMLO en Oaxaca.

La participación de Pérez Salas en el "culiacanazo" ya se había revelado previamente y el Gobierno de Estados Unidos acusó en abril pasado que "Los Ninis" también responden a Óscar Noé Medina González, "El Panu", y Jorge Humberto Figueroa Benítez, "El 27".

Esta mañana, el General Sandoval indicó que uno de los delitos recientes cometidos por órdenes de "El Nini" fue el asesinato de ocho personas, entre ellas un niño de 13 años, que fueron halladas en Tamazula, Durango, el 28 de octubre pasado.

"También creo que en el mes de marzo, si no me equivoco, en marzo o mayo de este año, ordena la ejecución de ocho personas en Tamazula, que inicialmente habían sido secuestradas, y posteriormente ordena su muerte", dijo.

Hace casi un mes, seis cuerpos fueron localizados en la cabecera municipal de Tamazula y dos más en una carretera cercana. Todos con las manos atadas, golpes en el cuerpo e incluso algunos con marcas de llantas de vehículo. Junto a los cadáveres, los criminales dejaron cartulinas con mensajes de amenaza, que según fuentes amagaban por la plaza.

El Titular de la Sedena añadió que el 5 de enero pasado, cuando finalmente se capturó a "El Ratón", las autoridades intentaron detener también a "El Nini", pero no tuvieron éxito y, posteriormente, igual escapó a otro operativo.

Sandoval González dijo que la detención de Pérez Salas fue por trabajos de gabinete de la Sedena, Guardia Nacional, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia.

El posicionamiento oficial contrasta con la versión difundida sobre la supuesta traición de "El Chapito", a quien se responsabilizó de haber entregado a su jefe de seguridad por la presión del Gobierno tras los crímenes en Tamazula.

No hay pacto con cárteles

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la captura de "El Nini" muestra que en su Gobierno no hay pactos con la delincuencia organizada como en sexenios pasados.

Ayer, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció a las autoridades mexicanas por la detención del integrante de Los Chapitos, a quienes se atribuye la epidemia de muertes por sobredosis de fentanilo en vecino país del norte.

En su conferencia matutina, López Obrador correspondió a la mención y aseguró que en su Administración está bien fijada la línea divisoria entre funcionarios y criminales.

"Le agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar de que un distintivo del Gobierno que represento es que no hay relación de complicidad con nadie, no existe protección, ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco.

"Nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie, por eso estamos avanzando", señaló.

Recordó que en el Gobierno del panista Felipe Calderón (2006-2012), el Cártel de Sinaloa estaba asociado al Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue juzgado en Nueva York y declarado culpable de cargos de narcotráfico en febrero pasado.

"Cuando no hay línea divisoria, cuando no hay fronteras entre la autoridad y la delincuencia, no se puede garantizar la paz, la tranquilidad, a los ciudadanos, antes pasaba eso, imagínense que el Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón está detenido por actuar en complicidad con la delincuencia organizada.

"El hombre más cercano al Presidente, en ese entonces o aquí, ocupaba la Presidencia, su brazo derecho, por eso había un narcogobierno, tenían el control de todo, hasta del Aeropuerto de la Ciudad de México por esa complicidad, ahora no se permite la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, está bien pintada la raya", abundó.