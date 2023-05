Achacan ejecución de mando aduanal a lucha contra fentanilo

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador achacó la ejecución del recién designado subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo, Colima, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, al combate contra el fentanilo que está llevando a cabo su Gobierno.

"Este es un tema que tratamos, lo segundo que quede claro es que nosotros no producimos el fentanilo. La materia prima se introduce, llega a México, y no sólo a México, llega a Estados Unidos y Canadá. Lo tercero es que nosotros estamos combatiendo el tráfico de drogas, destruyendo laboratorios, haciendo nuestro trabajo y muchos pierden la vida, servidores públicos.

"Hace 3 días levantaron a un subdirector administrativo en el Puerto de Manzanillo, precisamente por las medidas que se están tomando de control y lo asesinaron", comentó López Obrador.

Un comando ejecutó al recién designado subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo, Colima, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias.

El funcionario llevaba apenas dos semanas en el cargo luego de un sorpresivo relevo de mandos en el que civiles sustituyeron a marinos, tanto en la aduana de Manzanillo como en la de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De acuerdo con las primeras versiones, Martínez Covarrubias primero fue secuestrado la mañana del domingo pasado cuando salía de un desayuno con otros subdirectores en un restaurante ubicado a unos 5 kilómetros de la aduana en el puerto colimense.

Y el lunes su cuerpo fue localizado a la orilla de la Carretera Manzanillo-Cihuatlán con varios disparos de bala y dentro de un auto que tenía las puertas abiertas.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró que su Gobierno buscará que no exista contubernio entre el crimen organizado y la autoridad para el tráfico de fentanilo.

"Hay muy buena actitud de parte del Gobierno de China, le hemos solicitado colaboración porque la materia prima del fentanilo viene de Asia, no vamos a decir China. Entonces no sólo a China, a otros países como Corea del Sur vamos a pedir que nos informen, de dónde salen, a dónde van a llegar, a qué puertos, cooperación y en eso estamos con el Gobierno de China.

"No queremos culpar a nadie, no se gana nada con la confrontación, máxime cuando está de por medio un asunto humanitario, esto no tiene que ver con ideologías. Todos tenemos que ayudar, es un asunto humanitario, estamos avanzando y desde luego controlando los puertos, destruyendo laboratorios y no permitiendo que se asocie la delincuencia con la autoridad", agregó.