Acomoda Niño Verde sus fichas en Gobierno de Quintana Roo

CDMX.- El gabinete de la Gobernadora Mara Lezama, que hoy toma posesión en Quintana Roo, tiene en las posiciones clave a los líderes del Partido Verde allegados a Jorge Emilio González.

Las Secretarías de Finanzas, Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Infraestructura y Trabajo quedaron en manos de miembros del Verde, subordinados a González, conocido como "El Niño Verde" y señalado por diversos actos de corrupción.

Morena, el partido del Presidente de la República, tuvo tres cargos, dos de ellos menores en el gabinete estatal. El principal es la Secretaría de Gobierno, para Cristina Torres, quien se afilió a Morena hace un año mientras que en el PRI militó entre 1995 y 2012. En 2016 fue Alcaldesa de Playa del Carmen postulada por el PAN, al que abandonó en 2021 para pasarse a Morena. Es allegada al Gobernador saliente Carlos Joaquín González, próximo embajador en Canadá.

Las Secretarías dadas a los integrantes del Verde son las que manejan un mayor presupuesto e inciden en los asuntos fundamentales de la entidad.

Eugenio Segura Vázquez quedó al frente de la Secretaría de Finanzas. En la 17 Legislatura fue Subsecretario de Servicios Administrativos del Congreso del Estado, cuando Gustavo Miranda -otro allegado a Jorge González-, era presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo. Ambos fueron implicados en la denominada trama del "Cártel del Despojo", con fraudes inmobiliarios.

El dirigente estatal del Partido Verde, Luis Pablo Bustamante, fue designado Secretario de Desarrollo Social para administrar los millonarios programas de subsidio oficiales. Bajo la Presidencia Municipal de Mara Lezama en Cancún trabajó como síndico.

También fue implicado en temas de despojo inmobiliario en sociedad con Gustavo Miranda y Eugenio Segura. Armando Lara De Nigris quedó como Secretario de Desarrollo Urbano. Se le relaciona con Ricardo Vega, empresario gasolinero, y Heyden Cebada Ramírez, notario y empresario, quien también laboraba como funcionario municipal bajo las órdenes de Lara. Cebada Ramírez es padre del actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.

Los Heyden Cebada han estado vinculados al Partido Verde y han combinado su labor de notarios públicos con la de funcionarios de Gobierno. La nueva Secretaria del Trabajo, Flor Ruiz Cosío, también militante del Verde, es allegada a Cebada Rivas.

Es abogada, ex coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad Anáhuac Cancún. Irazu Marisol Sarabia May es la nueva secretaria de Infraestructura y Transporte. Junto con Juan Carrillo, ex Alcalde de Isla Mujeres y 9 funcionarios más, está denunciada por actos de corrupción por su presunta participación en el desvío de recursos en obras de alumbrado público en ese municipio en 2020 por 50 millones 455 mil 471.19 pesos.

Sarabia May Formó parte de la XIV Legislatura, de 2013 a 2016, y participó en resoluciones que permitieron actos discrecionales al Gobernador Roberto Borge, hoy preso por corrupción.

Aquello fue conocido como "paquete de impunidad", donde Sarabia May fue importante promotora. Aunque era suplente, al separarse del cargo la diputada propietaria ocupó su lugar.

Al concluir su gestión, trabajó en los dos periodos de Juan Carrillo Soberanis, actual diputado federal del Verde, como Presidente Municipal de Isla Mujeres, donde fue directora de Planeación.

Se quedan allegados al 'gober' saliente y... proveedores

Además de la Secretaría de Gobierno, el Gobernador Carlos Joaquín González tendrá en el nuevo Gobierno de Lezama a uno de los suyos: Bernardo Cueto Riesta, quien repetirá en la Secretaría de Turismo.

La experiencia administrativa de Cueto se remonta a la época de la jefatura delegacional del panista Carlos Orvañanos en Cuajimalpa, entre 2009 y 2012.

En 2017, fue nombrado por Joaquín como titular del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, cargo que dejó para ser Secretario de Turismo. De panista pasará a representar a un Gobierno de Verde y Morena.

Aunque el Partido Verde podría ambicionar la Secretaría de Ecología, esta fue otorgada a Josefina Hernández Gómez, quien es empresaria, dueña de UGA Soluciones Ambientales, proveedora desde hace al menos un lustro del Gobierno estatal al que ahora servirá.

La máxima del Presidente de separar el poder económico del poder político quedará en duda. Josefina Hernández es ingeniera ambiental, sin experiencia en el sector público.

Los cargos para morenistas son los de Desarrollo Agropecuario y Rural en manos de Linda Cobos Castro, chetumaleña, fundadora del partido guinda, y cercana a Rafael Marín Mollinedo, quien fue encargado del proyecto del tren Transístmico, tabasqueño avecindado en Cancún y jefe moral morenista en la entidad. Fue diputada local en XVI Legislatura.

El otro cargo es para Alma Alvarado Moo, nombrada titular del Instituto Quintanarroense de la Juventud, feminista, cercana igualmente a Marín Mollinedo.

En la Secretaría de Seguridad fue designado Manelich Castilla Cravioto, un experimentado funcionario en la materia. Trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública Federal con Genaro García Luna, uno de los principales enemigos del Gobierno federal actual.