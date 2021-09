Acompaña Slim a AMLO en sobrevuelo de Tren Maya

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el empresario Carlos Slim lo acompañó este fin de semana en el sobrevuelo en helicóptero que realizó por la ruta del Tren Maya.

"Estoy invitando a los dueños de las empresas porque esa es una obra que tenemos que hacer entre todos, nos están ayudando mucho, desde luego los trabajadores de la construcción, todo, las autoridades municipales, los gobernadores, la gente está ayudando mucho, todo el pueblo para hacer esta gran obra, entonces ahí sobrevolamos ese tramo y le tuvimos que sacar la vuelta a una tormenta, pero son muy buenos los pilotos, de las Fuerzas Armadas".

El Mandatario federal anunció que cada dos meses supervisará la megaobra.

"Lo voy a hacer cada dos meses porque tenemos que inaugurar esta obra a finales de 2023 tiene que estar inaugurado el Tren Maya".

"Entonces vamos a estar también a finales de octubre haciendo lo mismo (el recorrido)".

López Obrador informó además que su Gobierno recuperó 2 mil hectáreas cerca de Uxmal, Yucatán, que fueron rematadas a una empresa.

"A 7 kilómetros de Uxmal recuperamos 2 mil hectáreas que se habían vendido a precio de remate a una empresa, algo totalmente irregular, por no decir otra cosa. Y en el Gobierno nuestro, que me di cuenta porque ando a las vivas, pero ya habían hecho avalúo, ya habìan vendido a precio de remate las 2 mil hectáreas, no sé, pero creo que a 70 0 700 pesos la hectárea".

"Entonces mandé a decir que quedaba sin efecto la operación y recuperamos el terreno, se recuperó".

El jefe del Ejecutivo reiteró que se trata de una gran obra que ayudará a seguir desarrollando la actividad turística.

"Que la gente que llegue a Cancún pueda internarse y visitar el sur de Quintana Roo, Campeche y Chiapas y Tabasco y desde luego Yucatán son las zonas arqueológicas más importantes del País y del mundo, toda esa región".