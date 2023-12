Acorralan en TEPJF a Magistrado Reyes

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La pugna en el Tribunal Electoral arrecia.

Tres de los cinco magistrados electorales acorralaron ayer a Reyes Rodríguez Mondragón para obligarlo a dejar la presidencia del Tribunal Electoral, pero él se negó a hacerlo en una sesión pública.

A solicitud de los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata y Mónica Soto, el Pleno de la Sala Superior retomó ayer a las 17:30 horas, la sesión que habían diferido desde el miércoles pasado.

La permanencia del Magistrado presidente fue incluida como último punto del día a discutir a solicitud de Fuentes Barrera, quien junto con De la Mata y Soto argumentaron pérdida de confianza en la conducción del Magistrado presidente.

El primero en tomar la palabra fue Rodríguez Mondragón, quien informó que luego de que le pidieron su renuncia, les solicitó tiempo para valorar esa posibilidad, pero en respuesta le demandaron que presentara ayer su dimisión.

Momentos antes de que concluyera un receso de 15 minutos decretado en medio de la discordia, el Magistrado presidente denunció, junto con Janine Otálora, que el diálogo con los demás magistrados no pudo darse, porque Soto solicitó desahogar el tema en una reunión privada, por lo que anunció el diferimiento de la sesión hasta nuevo aviso.

En el Pleno ya lo esperaban Fuentes, De la Mata y Soto quienes presionaban para la reanudación de la sesión, pero Rodríguez Mondragón y Otálora no regresaron al pleno.

"Por respeto a la institución y a mi mandato como jueza constitucional me retiré de la sesión al no haber condiciones para dialogar. Confío en que las magistraturas estarán a la altura de un País con dinámicas democráticas. Reitero: la democracia necesita demócratas", posteó en sus redes sociales Otálora.

Los disidentes los acusaron de romper el quórum, de faltar a los acuerdos y exigieron al Magistrado presidente dar un paso a un lado.

Argumentaron pérdida de confianza en Rodríguez Mondragón ante "evidentes" actos de hostigamiento al secretario general de acuerdo, una "extraña" intervención de un despacho de abogados en la vida del Tribunal y la injustificada contratación de "algunas personas" en los últimos tiempos.

"La presidencia de este Tribunal no debe ser vista como un derecho o un feudo, en realidad es una responsabilidad y un privilegio otorgado por sus pares. Por eso, cuando sus voces reflejan en mayoría inconformidad al considerar incorrecto el cause al que se dirigen los actos de su presidente, es imperativo que éste se separe de las responsabilidades que le fueron otorgadas", dijo Fuentes Barrera.

"Señor presidente, dé un paso a un lado y regrese a ser digno integrante de este Pleno", llamó Mónica Soto.

"Hoy el presidente de este tribunal no tiene gobernabilidad, una mayoría rechaza su liderazgo", afirmó De la Mata.

Pese a las presiones de sus pares, Reyes Mondragón reiteró que será el próximo lunes 11 de diciembre cuando convocará a una sesión púbica para anunciar su decisión respecto a la permanencia en el cargo.

'¿Ya te cansaste, Reyes?'

"¿Ya te cansaste, Reyes?", dice en tono sarcástico la magistrada Mónica Soto al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, quien sin saber que lo tiene en altavoz, sostiene con ella una llamada telefónica.

Junto con Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata, Soto espera al Magistrado presidente en el salón del Pleno de la Sala Superior, como presión para que regrese a reanudar la sesión en que se discutiría su destitución y que habían suspendido media hora antes.

Del otro lado, Rodríguez le reitera que la sesión no se reanudará y que será hasta el próximo lunes cuando convocará a otra para anunciar si deja o no el cargo para el que fue designado en sustitución del ex magistrado José Luis Vargas, cuya destitución apoyó en 2021.

Previamente, los magistrados habían rechazado una crisis, pero para ese momento ya nadie podía negar la existencia de dos bandos en el TEPJF: el conformado por Rodríguez y Janine Otálora, y el de Soto, Fuentes y De la Mata.

Al referirse al tema, Rodríguez informó que el miércoles, sus detractores le pidieron su renuncia. Detalló que les pidió tiempo para analizar la solicitud, pero en respuesta, le solicitaron que ésta fuera puesta sobre la mesa desde ayer.

Con el Pleno reunido, el Magistrado presidente volvió a pedir tiempo y prometió anunciar su decisión en 11 de diciembre.