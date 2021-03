Acotan, otra vez, sobrerrepresentación legislativa de Morena

Ciudad de México.- El Consejo General del INE aprobó ayer los lineamientos para frenar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados en la próxima legislatura. Es la segunda ocasión que impulsa una decisión sobre el particular.

Con nueve votos a favor y dos en contra, y entre acusaciones de Morena de que la nueva regla estaba dedicada a ellos, los consejeros electorales argumentaron que simplemente están cumpliendo con la ley, la cual establece que ningún partido debe tener más del 8 por ciento de sobrerrepresentación.

"No estamos estableciendo reglas a los partidos políticos, no se equivoquen, estas reglas son para nosotros, no para los partidos y coaliciones", advirtió el consejero presidente Lorenzo Córdova.

En esta elección, para asignar las diputaciones plurinominales, el INE verificará la afiliación de los candidatos y serán contabilizados al partido en el que militan, y en caso de no estar afiliados, se asignarán al instituto político de la coalición para el cual compitieron.

"Usted, consejero Ciro Murayama, usted consejero Lorenzo Córdova, traen esta idea donde a toda costa quieren impedir que Morena gane la mayoría. Quieren parar (el triunfo) en la mesa con reglas arbitrarias", acusó Sergio Gutiérrez, representante de Morena.

Murayama dijo que el INE había cometido un error en 2015, cuando la alianza PRI-PVEM tuvo sobrerrepresentación, y en el 2018, cuando la coalición Morena-PT-PES consiguió más diputaciones de las merecidas.