Activan impuesto para compensar precio de gasolina

Chihuahua.- Por sexta semana consecutiva, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, dejó sin estimulo fiscal la cuota del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicaba a la gasolina tipo Premium del 7 al 13 de septiembre de 2019, en tanto que aumentará un 3.03% al de la Magna y 2.37% en el caso del diésel.

Según explicaciones de la dependencia federal y de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) el retiro del subsidio no precisamente tiene un impacto al bolsillo del consumidor, sino más bien, es el Gobierno de la República el que no recibe ingreso fiscal y se aplica así precisamente para que no suba abruptamente.

A partir de ayer el estimulo fiscal en la compra de la gasolina tipo Magna, será de 12.72 por ciento, un 10.35 por ciento mayor al previo, por lo que los consumidores pagarán 4.198 pesos por litro. En el caso del diésel, el estimulo fiscal aumenta de 13.52 a 16.55 por ciento por lo que los transportistas pagarán 4.406 pesos de impuesto por cada litro.

A su vez, los consumidores de la gasolina tipo Premium no contarían con estimulo fiscal y pagarían el equivalente a 4.06 pesos por litro.

Según sondeo de precios de la Comisión Reguladora de Energía, los precios de la gasolina Magna en el municipio de Chihuahua fueron de entre 18.74 y hasta 19.61 pesos por litro, mientras que la Premium se ofreció entre 20.67 y 21.19 pesos y el diésel de 20.17 a 20.65 pesos.

A decir de la Secretaría de Hacienda y la Onexpo el IEPS opera como una especie de amortiguador para evitar que los precios de la gasolina aumenten abruptamente a consecuencia de un alza fuerte de los precios internacionales del petróleo.

En un contexto en el que los precios al público de los combustibles para automotores ya no es determinado por el gobierno de la República, el estimulo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles, explicaron.

Por tal motivo, al mantener el apoyo fiscal cero a las gasolinas Premium, de 92 octanos, significa que la Secretaria de Hacienda no recibirá ese ingreso fiscal, con la finalidad de mantener una franje estable y no abrupta de precios al consumidor.

Cuando las referencias internacionales de los combustibles suben, el estímulo del IEPS se activa para que el precio al mayoreo no suba y como consecuencia el precio al público tampoco. Informó que si los precios de referencia disminuyen, debido a la baja en los precios del petróleo, el estímulo a las gasolinas baja porque no se necesita para cumplir el objetivo de que el precio de los combustibles al mayoreo no aumente más que la inflación.

Durante esta semana la gasolina Magna y el diésel requirieron el estímulo para mantener el nivel esperado del precio al mayoreo y, en consecuencia, el precio al público.