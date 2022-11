Activan 'No Circula' en CDMX ¡el día de la marcha!

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decretó para este domingo contingencia por altas concentraciones de ozono, lo que supone restricción de circulación de vehículos y limitación de actividades al aire libre.

La medida prendió los ánimos de organizadores y actores políticos que convocaron para esta mañana a la marcha en defensa del INE y acusaron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, de inventar la contingencia para fastidiar la manifestación.

Además, amagaron con no suspender los viajes programados desde otros estados o de diferentes puntos de la ciudad, en camiones que trasladarán a manifestantes a la marcha.

Ayer, a las 15:00 horas, la estación de monitoreo del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en el sur de la Capital, captó una concentración de ozono de 155 partes por billón, con lo que se superó el umbral para activar la sexta contingencia ambiental por ozono en lo que va del año.

Para las cinco de la tarde, la concentración máxima de ozono era de 163 ppb, lo que ratificó la contingencia.

Sergio Zirath, director de Calidad del Aire, dijo que la contingencia fue detonada por las pocas corrientes de viento y el incremento de la movilidad en automóviles.

Ayer, en el centro de la CDMX hubo desfiles y concentraciones que provocaron tráfico en distintos puntos.

El "No Circula" se aplica para vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y con holograma de verificación tipo 1 con placas en terminación 0, 2, 4, 6 y 8 o cuya matrícula esté conformada sólo por letras. También los doble cero y cero, engomado rosa terminación de placa 7 y 8.

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum emitió un tuit donde dijo que las contingencias las establece un grupo técnico de la CDMX, Edomex y el Gobierno federal. Lo dijo "para aquellos que por lo visto están desinformados o difunden falsedades por mala fe".

Sin embargo, líderes opositores dijeron que la medida era un invento.

"Los organizadores han señalado que no se van a detener (vehículos y camiones foráneos) y no podrán detenerlos, porque hacer eso es equivalente a echarle la Policía a los manifestantes, por parte de un Gobierno que ha dicho que no son represores", expresó el senador Emilio Álvarez Icaza.

"Es el descaro de un Gobierno autoritario y antidemocrático, pero la gente no va a dejar de ir", criticó el legislador del Grupo Plural y uno de los dirigentes del Frente Cívico Nacional.

Guadalupe Acosta Naranjo, también dirigente del Frente Cívico Nacional, afirmó que la declaración de la contingencia busca impedir la marcha, violando el derecho a la manifestación.