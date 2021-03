Actúa AMLO como vocero de Morena, dicen exconsejeros

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador no puede actuar como dirigente o vocero de Morena y debe evitar interferir en el proceso electoral, advirtieron los ex consejeros del INE Benito Nacif y Alfredo Figueroa.

En entrevistas por separado, expresaron su preocupación por las recientes palabras del mandatario contra el Instituto Nacional Electoral (INE), ante la cancelación de candidaturas de Morena y la emisión de lineamientos para garantizar se respete el tope de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

"Es decepcionante que el Presidente de la República salga a defender a su partido político y que adopte una posición facciosa, cuando lo que se espera de él es la representación de todos los mexicanos, no solamente de quienes militan o simpatizan con Morena", sostuvo Benito Nacif.

Indicó que López Obrador debe actuar como el Presidente de la República, no como un dirigente nacional de Morena o como un militante que entra a su defensa.

"Eso es lo que esperan los mexicanos de él y es lo que encuentro que no está haciendo en este momento", comentó.

Nacif consideró que el Mandatario contribuye al linchamiento de las autoridades electorales, en un momento en que requieren el respaldo de otras autoridades para el respeto a la ley.

"El mensaje que manda el Presidente es que él no está interesado en la aplicación de la ley, sino en la defensa de su partido político", añadió.

En tanto, Alfredo Figueroa recordó que López Obrador impulsó el reconocimiento de las minorías en el Congreso y luchó para evitar la sobrerrepresentación del PRI, por lo que ahora, dijo, no se entiende que cuestione al INE por poner reglas que buscan garantizar una integración más plural en la Cámara de Diputados.

"Por lo tanto, me parece no sólo inapropiado, sino equivocada la posición que el Presidente de la República tiene en este respecto", apuntó.

"El Presidente ha tomado la decisión, creo yo, de jugar el rol de vocero de la fuerza política que encabeza y, sin dejar de reconocer que la autoridad electoral desde luego ha cometido errores a lo largo de su historia y que puede ser mejorada, tenemos que esperar a que eso ocurra sin que tengamos un vocero de partido en la figura del Presidente".

Señaló que con sus dichos, el Mandatario muestra su intención de intervenir en el proceso electoral, pero ello, advirtió, está prohibido en el artículo 134 constitucional para los servidores públicos.

"El Presidente es el primer obligado en hacerlo como jefe del Estado, de no intervenir en la elección porque puede vulnerar el principio de la equidad en la competencia política", explicó Figueroa.

"Por lo tanto, me parece una actitud irresponsable, arriesgada. Me parece que él no puede estar haciendo propaganda a favor de su partido y en contra de otros partidos durante la campaña electoral".

Agregó que el Presidente debe entender que a partir del 4 de abril, que arrancan las campañas federales, tiene que jugar un papel secundario, en términos de está permanentemente en la voz pública por medio de las conferencias de prensa de cada mañana.

"Espero que el Presidente no intervenga en la elección, porque sería grave para un proceso de construcción democrática inacabado en México", sostuvo.