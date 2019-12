Actuamos con eficiencia en Pemex: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno actúa hoy con mas eficiencia, por lo que logró detener la caída de la producción de petróleo.

"Estamos actuando con más eficiencia, y se está invirtiendo en donde hay más rentabilidad para la Nación, ahora se están destinando recursos, presupuesto, a estos campos que ya sabemos que tiene un potencial", apuntó en su visita al Pozo Quesqui, en Tabasco.

Según el Presidente, por primera vez en 14 años se estabilizó la producción petrolera y se está comenzando a recuperar.

"Con el tiempo, se dejó de invertir en exploración, porque Pemex tenía otra política. O mejor dicho: le imponían a Pemex otra política: invertir en aguas profundas en el norte del País, cuando todos sabemos que el petróleo está en tierra aquí en Tabasco, en Chiapas y en aguas someras del litoral de Tabasco y Campeche, ¿por qué actuaban así? porque no les importaba producir, les importaba en los contratos", acusó.

El Presidente afirmó que con los 20 campos petroleros que están trabajando, como el de Quesqui, para 2021 Pemex tendrá una capacidad de 60 mil barriles, por lo que se recuperará la producción que en la región del sureste decayó de 1 millón de barriles diarios a 250 mil.

"Nos dejaron una empresa en muy mal estado -no quiero usar la palabra catastrófica- de que nos dejaron a Pemex en quiebra, porque está fuerte esta empresa que ha resistido todo", dijo.

La semana pasada, con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), REFORMA informó que de enero a octubre de este año, la producción nacional de crudo registró una caída de 8.6 por ciento frente al mismo periodo de 2018.

Según un estudio de consultora de energía Welligence Energy Analytics los 20 campos que Pemex calificó como su apuesta para elevar su producción serán insuficientes para lograr las agresivas metas de producción petrolera, pues en octubre Pemex volvió a tener una producción por debajo del millón 700 mil barriles diarios, menos de su meta de un millón 800 mil barriles diarios.

Antes del recorrido por el Pozo, López Obrador aseveró que todos los ahorros por la austeridad son para fortalecer a Pemex y que, junto con el combate a la corrupción, eso servirá para que la paraestatal impulse la economía mexicana.

"Mi cálculo, mi estrategia va en el sentido de que a partir de 2021, cuando ya esté Quesqui produciendo a toda su capacidad, vamos a tener más producción nacional y esos excedentes ya van a servir para impulsar el desarrollo de México, para que se tenga presupuesto para la industria nacional, que se tenga presupuesto para rescatar en campo, esto es sembrar el petróleo y se tenga presupuesto para el bienestar de nuestro pueblo", indicó.

El Presidente estuvo acompañado por la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero.

Aunque la oficina de Presidencia ordenó medidas estrictas de seguridad, como que los hombres no podían llevar barba y bigote, el director de Pemex apareció con el suyo.

Más tarde, el Presidente visitará las obras de la refinería de Dos Bocas.