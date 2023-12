Acude Gobierno de NL ante TEPJF tras designación de Interino

Agencia Reforma / Gobernador Interino de Nuevo León, Luis Enrique Orozco

Luego de que el Congreso de Nuevo León nombró como Gobernador Interino al ex Vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, el Gobierno Estatal promovió una serie de recursos legales ante diferentes instancias.

Al salir de un evento de la Secretaría de Participación Ciudadana, el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, informó que una de las acciones que tomaron fue una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El funcionario explicó que acudieron a esa instancia al considerar que el Congreso no se apegó a la sentencia publicada por el TEPJF el pasado 17 de noviembre sobre la designación de un Gobernador Interino.

Además de este recurso, Navarro promovió una queja por violación a la suspensión definitiva que le otorgó el Juez Séptimo de Distrito de Reynosa, Juan Fernando Alvarado.

Dicha suspensión se otorgó el 8 de noviembre para que Navarro supla al Gobernador Samuel García en su ausencia a partir del 2 de diciembre.

El funcionario promovió otra queja por violación a la suspensión provisional que le otorgó un juez federal laboral de la Ciudad de México, la cual establece que el Gobernador Interino debería ser avalado por unanimidad y tenía que ser de Movimiento Ciudadano.

"Inmediatamente desde ayer empezamos a presentar recursos", afirmó.

"Los incidentes que estamos promoviendo son de la violación a la suspensión ante los jueces federales de la Ciudad de México y de Reynosa".

"Ante el Tribunal Electoral hay otro recurso que es la indebida ejecución de la sentencia del Tribunal Electoral".

DICE DESCONOCER NOTIFICACIÓN

El Secretario de Gobierno afirmó que él no estaba enterado que personal de la Oficialía Mayor del Congreso encabezados por la titular, Armida Serrato, fueron a dejar una notificación del nombramiento de Luis Enrique Orozco como Gobernador Interino.

"No sé que notificación me habla", aseguró.

"A mí en lo personal no me han dejado absolutamente nada, he estado aquí en mi oficina trabajando, no tengo ninguna notificación, no se dónde la dejarían, pero que bueno que me dice para estar al pendiente".