Acude Lozoya a Reclusorio Norte

Ciudad de México.- Emilio Lozoya llegó a los Juzgados Federales del Reclusorio Norte donde está citado a comparecer físicamente a la audiencia programada hoy, solicitada por su defensa, para pedir por sexta ocasión una prórroga de 60 días para cerrar la investigación complementaria de su proceso por el caso Odebrecht.

El ex funcionario ingresó a las 9:09 horas a bordo de una camioneta de lujo color negra acompañado de sus abogados.

Lozoya viajaba en la parte trasera y se mostró contrariado ante la orden del personal de seguridad de los juzgados a descender.

El ex director de Pemex lo hizo con un maletín que de piel que tenía en la mano y vestía un saco azul y pantalón negro.

Antes, desde las 8:00 horas, llegaron Fiscales de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por vez primera desde que arribó extraditado de España, un juez federal descartó llevar a cabo la diligencia por medio de videoconferencia y citó al ex director de Pemex en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para cumplir con el trámite.

Desde el 17 de julio de 2020, cuando pisó territorio nacional, el ex funcionario nunca se ha presentado físicamente a una sala de audiencias judiciales y tampoco ha sido visto por los medios de comunicación en un trámite legal, en parte por las disposiciones institucionales ante la pandemia del Covid-19.

Tampoco ha sido captado en la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares, porque durante todo este tiempo le han dado la facilidad de cubrir por vía electrónica la obligación de acreditar su presencia ante dicha autoridad cada 15 días.

De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, hasta el momento las autoridades jurisdiccionales no han sido notificadas de alguna suspensión que impida la celebración de la diligencia o de algún escrito del propio ex director de Pemex en el que manifieste estar indispuesto para comparecer ante un juez.

Decenas de representantes de los medios de comunicación aguardaron desde anoche a la entrada del recinto judicial para lo que también será la primera audiencia a la que tendrán acceso, desde que en marzo de 2020 fue decretada la emergencia sanitaria por Covid-19.

El ex director de Pemex solicitó la prórroga de dos meses, argumentando que Brasil no ha respondido una solicitud de asistencia jurídica para que aclare Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, sigue siendo testigo protegido o le revocaron en forma definitiva su acuerdo de colaboración con la Procuraduría de su país.

De Meneses es uno de los declarantes que señaló a Lozoya de recibir sobornos de 10.5 millones de dólares de Odebrecht, a cambio de que Pemex les asignara los contratos de la Refinería de Tula, Hidalgo.

La audiencia de esta mañana se llevará a cabo en buena medida porque la Fiscalía General de la República anticipó por escrito su oposición a la solicitud de prórroga, pidiendo, por el contrario, que sea cerrada la investigación complementaria, porque estima que no hay actos de investigación pendientes de practicar.

Si fuera negada la prórroga, empezaría a correr un plazo de 15 días para que la Fiscalía presente la acusación por los delitos de lavado, asociación delictuosa y cohecho en contra de Lozoya.

Después, la defensa responderá la acusación por escrito y ofrecerá las pruebas de descargo, para que se convoque a una audiencia intermedia, la etapa previa al juicio.

El ex funcionario tiene la opción de pedir un amparo contra una hipotética negativa de prórroga y obtener una suspensión para que no sea acordado el inicio del juicio.

Si la FGR pretendiera modificar la medida cautelar en el Caso Odebrecht, es decir, pedir su encarcelamiento, tendría que pedir al juez agendar una audiencia para esos fines, pero si ese fuera el propósito, la Fiscalía tiene otras opciones que le ahorrarían el debate de una diligencia.

Por ejemplo, tiene en sus manos más de 5 carpetas de investigación con las que podría pedir su aprehensión.

Desde el 28 y 29 de julio de 2020, cuando fue vinculado a proceso por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, Lozoya ha pedido la ampliación por 6 meses del plazo de investigación complementaria.