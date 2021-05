Acuerdan aterrizar plan migratorio antes del 8 de junio

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acordaron aterrizar un plan conjunto de acción en materia migratoria y de apoyo para el sureste y Centroamérica antes del 8 de junio.

A pregunta de si esto significaría el preludio para una futura reunión con el Presidente Joe Biden, el Canciller Marcelo Ebrard dijo que esto podría llegar a ocurrir una vez se avance en el plan.

"Una vez que avancemos en el plan del que se habló pues imagino que habrá un encuentro entre ambos Presidentes. En concreto, es compartir una visión y fijar una fecha para tener lista la acción que se va a tomar, que es el 8 de junio", comentó.

Ese día, confirmó en entrevista el Secretario de Relaciones Exteriores, visitará nuestro país la Vicepresidenta estadounidense para revisar el plan personalmente con el Presidente López Obrador.

Al término de la reunión virtual que sostuvieron López Obrador y Harris, el Canciller aseveró que fue un encuentro muy bueno que habla de cercanía, afinidad y sobre todo de buen diálogo sobre temas de la agenda bilateral.

"Se acordó que a ellos también les interesa el sur de México y Centroamérica. Total, le dijo (el Presidente): 'por qué no hacemos un plan común de trabajo, de acción y lo vemos el 8 de junio'", indicó.

"Entonces, vamos a tener aquí a la Vicepresidenta con el equipo correspondiente de Estados Unidos el día 8 de junio y vamos a avanzar de aquí a entonces para tener ese plan común'".

Ebrard confirmó que López Obrador le explicó a la Vicepresidenta las bondades del programa federal Sembrando Vida, así como sus consideraciones sobre por qué es importante y cuánto costaría.

"Que si se hiciera a gran escala tendría un gran impacto para resolver el tema de la migración para que la gente no tenga que emigrar por razones de pobreza", abundó.

Analiza EU reapertura de frontera

El Canciller reveló que López Obrador también planteó durante el encuentro -que tuvo una parte pública y otra privada- la reapertura de la frontera común, que ha estado cerrada a viajes no esenciales desde hace más de un año por la pandemia.

En respuesta, dijo Ebrard, la Vicepresidenta y sus colaboradores dijeron que están dispuestos a revisarlo.

"El tema de la frontera por el impacto económico que ha habido el Presidente le dijo: 'bueno, es que es importante ya pensar en que no siga como está hoy en día cerradas todas las actividades', porque el impacto económico es inmenso, de más de un año, entonces también están dispuestos a revisar eso", comentó.

"Vamos a trabajar con DHS y otras autoridades para aterrizar esto lo más pronto que podamos, ya les aviso".

En otro tema, Ebrard también confirmó que Estados Unidos apoyaría nuevamente a México con vacunas contra Covid-19.

"El tema de la vacuna, que nos reiteró que Estados Unidos muy pronto nos dirá de qué manera nos puede apoyar con acceso a la vacuna, no es a nosotros nada más, sino que lo van a hacer creo a varios países del mundo", añadió.

A pregunta expresa, rechazó que durante la reunión con Harris y su equipo de hubiera tratado la nota diplomática enviada por México por el supuesto financiamiento de la Embajada de este país a MCCI.

"No, no lo tratamos porque ya se envió la nota, ya se habló con la Embajada en este diálogo no se trató ese tema en específico, y sí le pidió el Presidente, o le dijo también que había muy buena disposición en materia de seguridad", abundó.

"Mantener la conversación, habrá una reunión muy pronto entre los equipos de ambos países, yo diría que transcurrió bastante bien y nos habla de una nueva etapa en la relación México Estados Unidos. Yo creo que la síntesis es que estamos entrando a una nueva etapa de bastante cercanía y afinidad en muchos temas".