'Acuerdo, para prohibir subcontratación abusiva'

Reforma

Ciudad de México.- El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que el acuerdo con sindicatos y sector empresarial en materia de outsourcing es para eliminar la subcontratación "abusiva" y mantener la de obras y servicios especializados.

Entrevistado al salir de Palacio Nacional, el funcionario aseveró que es un "muy buen" acuerdo en defensa de los trabajadores, de las instituciones y de las propias empresas.

"Ahora serán las Cámaras las que dispondrán de esta materia. Esto es algo que se está discutiendo ya desde hace varios meses, en diciembre se dio un avance muy muy importante , y en lo que respecta al Seguro Social son reformas que tienen que ver con que la subcontratación abusiva, la subcontratación de la nómina completa de una empresa, como ocurría en muchos casos, se prohíba, se prohíba de tajo", explicó.

"Que exista la subcontratación de obras y servicios especializados, como debió haber sido siempre, ¿por qué es eso importante para el Seguro Social? Primero porque nos va facilitar hacer una recaudación como debe de ser".

Robledo reveló que se calcula que hasta un 14 por ciento de la población podía haber estado en algún momento registrada por una de estas empresas que, recordó, muchas veces no reportan la totalidad del salario.

Subrayó que esto afecta a los trabajadores, a la densidad de su pensión e incluso cuando se hace un cálculo de una incapacidad por un accidente de trabajo.

"Los afecta de varias formas, los afecta también en el monto que puedan solicitar de créditos hipotecarios, pero además afecta a las empresas también, la competitividad, porque a quien está en regla la pone en una desventaja frente a quienes hacen trampa", comentó.

¿Va a haber una nueva iniciativa?, se le preguntó.

"No, no, no se está planteando un nueva iniciativa, sino adecuar la iniciativa presidencial en algunos aspectos en donde ya hay un acuerdo. La iniciativa presidencial se presentó y ahí está, ya como marquen los tiempos en el Legislativo, dependerá de ellos".

El titular del IMSS dijo que ojalá en el Congreso "hagan eco" del acuerdo alcanzado este lunes entre el Gobierno, la Iniciativa Privada y los propios sindicatos.

"Esperamos la sensibilidad de los señores y señoras legisladoras. Dichos sectores están de acuerdo en eliminar ese tipo de outsourcing abusivo, que estaba afectando, sí, sí están de acuerdo, y lo festejamos mucho", añadió.

'Se permitirá subcontratación especializada'

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirmó que el acuerdo sobre outsourcing implica eliminar la subcontratación "antigua", pero mantiene la modalidad de "líneas especializadas".

"Es un acuerdo que nos parece muy bueno, producto del consenso, se estuvo trabajando, liderado por la Secretaria Luisa María Alcalde,y se llegó a un acuerdo tripartita entre los empresarios, los sindicatos y el propio Gobierno", señaló.

"Para eliminar la versión antigua del outsourcing y se va a permitir que haya una subcontratación en algunos tipos de líneas especializadas, etcétera".

Herrera confío en que con este acuerdo de destrabe en definitiva la iniciativa en la materia presentada por el Ejecutivo a finales de 2020.

"Se pasó para dar espacio a hacer un diálogo entre las tres partes, yo creo que fue extraordinariamente constructivo, todo mundo entró con el ánimo de llegar a algún acuerdo, está funcionando muy bien", comentó.