Acusa Alejandra Ávalos despojo de Morena en la Roma

Ciudad de México.- La actriz Alejandra Ávalos acusó a Morena de haberla despojado de un inmueble, ubicado en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, donde actualmente opera la Secretaría de Finanzas de ese partido político.

En entrevista con Carmen Aristegui, la cantante relató que ha rentado la propiedad a Morena desde el año 2016, cuando el responsable de Finanzas era Alejandro Esquer, hoy secretario particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Refirió que, en el año 2020, cuando la Secretaría de Finanzas quedó a cargo de Francisco Javier Cabiedes, el partido político intentó obligarla a firmar un "contrato leonino" de arrendamiento, con condiciones inaceptables.

"Me llega a mí un contrato de arrendamiento absolutamente leonino, con cláusulas imposibles para cualquier dueño de propiedad y yo empiezo a notar que hay un abuso por parte de Morena en donde me hacen renunciar prácticamente a todas las leyes normales de los arrendadores y comienzo a preocuparme", señaló.

Ávalos explicó que, tras su negativa a signar el documento, en febrero de 2021 militantes de Morena instalaron una protesta en el inmueble, desalojaron a los trabajadores y tomaron la casa.

Refirió que, días después, otros militantes del mismo partido se presentaron en el lugar y protagonizaron un enfrentamiento en el que vandalizaron la propiedad.

Según explicó, Morena tardó en notificarle sobre los hechos pero, cuando lo hizo, le dejó en claro que no actuarían legalmente contra los manifestantes, ya que las elecciones estaban en puerta.

"Por fin uno de los licenciados externos de parte de Morena me habla y me dice: pues señora Ávalos, tuvimos un pequeño incidente, no se preocupe, la propiedad se la vamos a seguir rentando, son militantes de nosotros, pero ya vienen las elecciones y no nos conviene de ninguna manera pelearnos con nuestros propios militantes", dijo.

Ante la situación, la cantante decidió actuar por la vía legal e interponer una demanda conta ese partido político, que -sostuvo- respondió con amenazas en su contra.

Refirió que los abogados morenistas le advirtieron que, de no firmar el contrato con sus condiciones, emprenderían un largo litigio que podría prolongarse hasta por 20 años.

"Ya las circunstancias me obligaron a tener que tomar cartas a través de una demanda contra el partido, nos hemos topado con mil situaciones para poder llevarla a cabo", expresó.

"Sufrí amenazas, diciéndome 'si no me firma el contrato en nuestros términos, olvídese de qué nosotros le vamos a pagar su renta. Es más, no vamos a tener un trato con usted, vamos a ir directamente a depositar las llaves de la propiedad a un juzgado y a lo mejor va a tener que esperar 10, 12 años, 15, 20, no sé, los que sean necesarios'".

Sumado a todos los conflictos, detalló, Morena dejó de pagar los servicios de luz y agua desde hace dos años y no volvió a cumplir con el pago de la renta desde enero de 2022.

La cantante manifestó que fue entonces cuando decidió buscar a Esquer y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para solicitar ayuda.

Aseveró que, cuando fue asesorada por los abogados del Gobierno capitalino, le expresaron su extrañeza por no haber demandado a Morena con anterioridad.

"Hice escritos también para Claudia Sheinbaum. Claudia me permitió hablar con sus abogados y su departamento jurídico me dijo: 'Alejandra no entiendo por qué usted no ha demandado al partido de Morena' y le dije, pues porque yo no quiero que el Presidente sienta que en mí tiene un enemigo, queremos llegar a un acuerdo pero pacífico", señaló.

"Ahora, aparte de las amenazas, más la firma del contrato y ya definitivamente el hecho de no pagar la renta y de ver todavía los servicios de agua, que ya me metieron en un predicamento, más la destrucción de la propiedad, eso es todo lo que fuimos nosotros a pedir a un juzgado".