Acusa AMLO a 20 grandes empresas: deben 100 mil mdp

Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel acusó que 20 grandes empresas deben unos 100 mil millones de pesos, por lo que les aconsejó que paguen porque la defraudación fiscal es de carácter penal.

"La semana próxima tengo una reunión con todo el equipo del SAT, porque ayer me vio la directora del SAT con el director de grandes contribuyentes y me dio una lista de los que se están rezagando. Ahora hay como 20, 30 (empresas) que no han pagado, grandes contribuyentes de empresas nacionales, extranjeros".

"Los 20 deben ser unos 100 mil millones, son como 100 mil, es bastante, siempre los potentados, las grandes corporaciones comerciales y económicas. Se está buscando un arreglo, se está llegando a un acuerdo, no está ahí el caso de Azteca o Grupo Salinas, no, estamos hablando de otra lista", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que hay algunos que no quieren aceptar la nueva realidad del País y piensan que, si no pagan, cuando venga el nuevo Gobierno se les condonará.

"Quedan rezagos pendientes y además hay quienes no aceptan la nueva realidad y piensan que con argucias legaloides, amparos y otras triquiñuelas van a poder evitar que paguen. No, yo les aconsejo que paguen porque ya la defraudación fiscal es de carácter penal, ya cae en la esfera de lo penal.

"Dicen también 'ya se va terminar el Gobierno', quieren que se pase el tiempo, apuestan a tácticas dilatorias, a ir pateando el bote, pero nosotros vamos a seguir pendientes", aseguró.

López Obrador recordó que la condonación de impuestos está prohibida y que ahora todos deben pagar impuestos.

"La condonación de impuestos está prohibida, como los monopolios. Ahora están pagando impuestos y es un cambio de fondo los que no estaban acostumbrados a pagar impuestos", agregó.