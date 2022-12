Acusa AMLO a INE de censura contra Sheinbaum

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE de censurar a Claudia Sheinbaum luego que la Jefa de Gobierno de la CDMX tuvo que acatar la orden del árbitro electoral de publicar un texto en el que se deslinda de la promoción que realizan simpatizantes "anónimos" a favor de ella en todo el País.

Esta mañana, en conferencia en Campeche, el Mandatario federal acusó que esta orden del INE es contraria a la libertad de expresión y una violación a la Constitución.

"Pues que el INE no se toca... es una superestructura de poder, desde luego de facto de hecho, porque de manera evidente, notoria, pública, están violando la Constitución, el Artículo 6°, el 7° de la Constitución General de la República.

"(...) ¿Por qué no pones el Artículo 6° y 7°? Tiene que ver con los medios y da vergüenza que son los medios al servicio de los conservadores los que apoyen está decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación. Por este artículo han luchado por siglos periodistas", comentó López Obrador.

El viernes pasado, la Comisión de Quejas del órgano electoral declaró procedente un paquete de 20 denuncias de Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y ciudadanos contra Claudia Sheinbaum por actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos.

Para el INE, las pintas en bardas y la propaganda en redes sociales que posicionan las frases: "Para que siga la transformación", "EsClaudia" y "Es Sheinbaum" podrían formar parte de una estrategia diseñada para influir, de manera ilegal, en las preferencias ciudadanas de cara a la elección presidencial.

Por ello, argumentó la Comisión de Quejas, era necesario aplicar medidas cautelares para que la propia funcionaria llamara a sus seguidores suspender una campaña que podría afectarla en su aspiración a la candidatura presidencial por Morena.

El Presidente López Obrador dijo que los consejeros del INE son los "intocables de la mafia del poder" y reiteró que el árbitro electoral "sí se tocará", pues el pueblo quiere la reforma.

"(Los del INE) son los intocables de la mafia del poder, los protegen, hasta hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones flagrantes a la Constitución. Deben de leer el Artículo 6° y 7° de la Constitución. El Artículo 6° había sido intocable hasta que llegó el más intocable de todos y ahora quieren que se aplique aquello de que no se puede tocar al intocable.

"Pero es parte de esta actitud antidemocrática que prevalece. Yo le digo a la gente que no se preocupe, que hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE, hay que luchar por eso. Claro que sí se toca y se debe de tocar y también que se sepa que la mayoría de la gente en México quiere la reforma al INE, está demostrado en encuestas", afirmó.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que él no llegó a la Presidencia gracias al INE, sino a la gente, y agregó que los consejeros electorales son "árbitros vendidos".

"Yo llegué a la Presidencia no por el INE, llegué a la Presidencia por el pueblo. Cuando fui candidato, nunca me reuní con el INE y siempre procuré tener distancia con ellos y no creerle, porque sabía yo que eran árbitros vendidos", expresó.