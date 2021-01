Acusa AMLO a la DEA de fabricar delito a Cienfuegos

Cd. de México (15 enero 2021).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la DEA de fabricar delito al General Salvador Cienfuegos.

Ayer, el Secretario de la Defensa en el Gobierno de Enrique Peña fue exonerado de vínculos con el narco y su caso quedó archivado.

En un comunicado, la FGR informó que el mando militar nunca tuvo conversaciones por chat ni vínculos con miembros del Cártel H-2, comandado por Juan Francisco Patrón Sánchez, "El H-2", como lo sostenía la DEA y lo que motivó su detención en Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre.

"Lo más importante es la verdad y la justicia. Entonces, ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al General Cienfuegos por la Agencia Estadounidense del Combate a las Drogas, por la DEA.

"La FGR ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el Gobierno de EU, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del General Cienfuegos.

"¿Por qué hicieron esta investigación así? ¿Sin sustento, sin pruebas? Quiero aclarar que, aun cuando llevaban mucho tiempo con la investigación, detienen al General antes de las elecciones", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que debe terminarse con la impunidad y que no deben inventarse delitos.

"Es un asunto que le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver, pero de una u de otra manera tiene que ver con el Gobierno que represento, es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el Gobierno que represento secunda; es decir, avala, respalda.

"Porque nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, desde luego la corrupción. Pero, también, que no pueden haber represalias, venganzas y de que no se pueden inventar delitos; que nadie debe actuar de esa manera trátese de quien se trate", sostuvo.

'DEA intentó afectar relación entre Gobiernos'

El Presidente López Obrador mencionó que la DEA intentó afectar la relación entre México y Estados Unidos con la "fabricación" del delito al General Cienfuegos.

"Entonces, se actuó sin tomar en consideración que había un acuerdo y se intentó consciente o inconscientemente afectar la relación entre los Gobiernos.

"Afortunadamente, se corrigió el procedimiento, se repuso el procedimiento y este es el resultado", expresó el Mandatario.

López Obrador afirmó que se dará a conocer el expediente completo del caso por ser un asunto trascendente y porque de ello depende el prestigio de México.

"Como es un asunto muy trascendente y delicado, porque no podemos dejar en entredicho al Gobierno de la República ni sus instituciones, tomamos la decisión de dar a conocer todo el expediente completo. Ofrecemos disculpas al Gobierno de EU de actuar de esta manera, pueden decir que cómo nos atrevemos a dar a conocer este documento, donde es evidente que no son sólidas las pruebas que se recabaron en muchos años supuestamente.

"¿Por qué lo hacemos? Porque por encima de todo está el prestigio de nuestra Nación, y no podemos nosotros ser rehenes de nadie; y tenemos la autoridad moral y la autoridad política suficiente como para poder llevar a cabo estas decisiones", indicó el Presidente.

'Veo poco profesionalismo en la DEA'

El Mandatario federal agregó que la DEA actuó con poco profesionalismo, por lo que al final entregaron un expediente sin sustento.

"Lo que veo es muy poco profesionalismo, se actuó muy a la ligera a pesar de que, como lo dice la Fiscalía de México, empezaron a investigar desde el 2013. Para lo que entregaron... pues no fue un buen trabajo o lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia", expresó.

López Obrador cuestionó por qué la detención de Cienfuegos se dio en los días previos a la elección en Estados Unidos.

"Y me llama a mí mucho la atención, pues ya llevo un tiempo en estos asuntos y esto de las casualidades. Cómo es que se lleva a cabo la detención del General unos días antes de la elección si ya había estado de visita en Estados Unidos, en el mismo lugar con su familia en marzo. ¿Qué no supieron? ¿No tenían terminada la investigación?

"¿Por qué fue hasta las vísperas de la elección? ¿Cuál era el mensaje? ¿De parte de quién? ¿Qué cosa era la que se pretendía? ¿Debilitar al Gobierno de México? ¿Debilitar a las Fuerzas Armadas de México? ¿Qué pasó?

"O no son tan profesionales (los agentes de la DEA) y fallan como todos los seres humanos fallamos, pero eso ya es cosa de dejarlo a los estudiosos. Nosotros vamos a presentar todos los elementos para que la gente se vaya dando cuenta de lo que sucedió y se vaya formando un criterio"; concluyó.