Acusa AMLO actitud descarada de jueces: 'PJ, podrido'

Agencia Reforma / Cuestionado sobre petición de juicio político contra juez, AMLO dijo que juzgadores tienen una actitud muy descarada y arremetió contra PJ.

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los jueces tienen una actitud muy descarada y que el Poder Judicial está dando una impresión de que es un poder podrido, lleno de corrupción y sin principios.

Cuestionado en la mañanera sobre la solicitud de juicio político contra un juzgador de Tamaulipas, López Obrador indicó que fue por un caso de un presunto delincuente famoso que recibió protección judicial.

"Bueno, eso tiene que ver con una actitud ya muy descarada de los jueces y del PJ", indicó.

"No quiero así generalizar, debe haber jueces, mujeres y hombres honestos, pero la impresión que están dando en el PJ es que es un poder podrido, lleno de corrupción y sin principios", acusó.

"Este caso es de un presunto delincuente famoso que recibe protección de jueces".

Ayer, la Secretaria de Gobernación presentó en la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político que busca la destitución del Juez Crescencio Contreras Martínez.

La denuncia acusa "diversas" actuaciones irregulares, cuestionables resoluciones y probables actuaciones ilegales para favorecer a grupos delictivos.

Esta mañana, López Obrador dijo que su Gobierno procederá legalmente cuando haya actitudes "insistentes" de jueces.

"Pero una tras otra, al grado que se le detiene, insistentemente querían que se le llevara no sé si a Reynosa o Matamoros, con los riesgos que implicaba, se hicieron todos los trámites, costó mucho trabajo y creo que hasta hoy se resolvió que quedara detenido en un penal de alta seguridad, por los riesgos que implicaba, pero era insistente la actitud del juez", afirmó AMLO.

"La introducción es que cuando suceda esto procedamos legalmente, que no haya inmovilismo, que se presenten denuncias penales, cuando se tienen pruebas y se tienen pruebas".

"Pero es no quedarnos con nada, si hay pruebas, que no sientan los jueces, los magistrados, los Ministros, que son intocables, ya se acabó el tiempo de que no se puede tocar al intocable y no hay relaciones de complicidad con nadie", agregó.