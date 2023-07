Acusa AMLO campaña sucia, perversa y fascista

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una campaña "perversa" y "facista" en su contra porque se difunde que sería responsable del daño que sufran periodistas o aspirantes presidenciales de Oposición.

Señaló que la economía y seguridad en el País están en buenas condiciones, pero identificó una trama para atacarlo con rumores que pretenden desestabilizar.

"Planteo esto porque si está bien la economía, si hay Bienestar en el pueblo, si hay resultados en este difícil problema de la inseguridad y violencia, nuestros adversarios, ya algunos, no quiero generalizar, están fuera de sí, estoy constatando una campaña muy irresponsable, perversa, de malas entrañas, y riesgosísima.

"Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la Presidencia va ser culpa mía; pero esto lo está diciendo López Dóriga, la señora Pagés, Aguilar Camin, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación, vinculados a Salinas de Gortari", afirmó.

El Mandatario hizo un llamado para que los periodistas críticos a su Gobierno reflexionen, pues aseguró, él no es un represor y enfrenta a los adversarios políticos por vías pacíficas.

"Estoy acostumbrado a luchar por esa vía y enfrentar a los adversarios en buena lid, no con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral, si llegué a donde estoy es porque conservé inalterables mis principios, no llegué dejando trozos en el camino.

"Sí los exhorto a que hagan una reflexión de sus actos, que no procedan de manera vil, que no necesitamos reprimir a nadie, ni lo hemos hecho nunca por convicción ni políticamente necesitamos reprimir a ninguna persona, a nadie , afortunadamente contamos con el apoyo del pueblo, tenemos un gran respaldo de la mayoría de los mexicanos", agregó.

Aseguró que ha resuelto el tema de inseguridad y su Administración no está debilitada en lo político como para verse tentado a usar recursos del Estado para ir contra opositores.

"No hay crisis de bienestar social y estamos enfrentando este problema de la inseguridad y violencia, que lo tenían como bandera, pensaron que no íbamos a poder.

"Ahora estoy sintiendo una campaña muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad; ojalá y recapaciten porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar a andar, cuando mucho hace una semana", insistió.

El día de mañana, adelantó, presentará un informe sobre quiénes son los participantes de esta "campaña" y cómo se han coordinado.

Pese a violencia, dice que bajarán 20% homicidios

Pese a que en México persisten hechos de violencia, el Presidente López Obrador dijo que al término de su Administración los homicidios disminuirán en el País hasta un 20 por ciento.

El Jefe del Eejecutivo Federal presumió datos preliminares del INEGI que muestran una tendencia a la baja en cifras de asesinatos y, de seguir así, indicó, la reducción será mayor al cierre de 2024.

"Es muy importante el dato de hoy del INEGI sobre la disminución de homicidios en el País, hay una disminución de 10 por ciento de 2021 a 2022", expuso.

"Esto es muy alentador porque esa tendencia se mantiene y estimamos que desde que llegamos al Gobierno ha disminuido el homicidio, los asesinatos, los homicidios, en 17 por ciento, si continuamos así vamos a terminar el Gobierno alrededor del 20 por ciento de disminución en homicidios", sostuvo.

López Obrador calificó como "un gran logro" de su sexenio disminuir los asesinatos, resultado de su estrategia por atender diariamente el tema en Mesas de Seguridad, no delegarlo, crear la Guardia Nacional y dar apoyo a los jóvenes.

"Esto es un gran logro, es fruto del trabajo que se ha realizado todos los días, con el Gabinete de Seguridad, desde luego ya empieza a dar resultados la estrategia de atender las causas que originan la violencia porque desde el primer día del Gobierno empezamos a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, esa es la base, el sustento, el pilar, para enfrentar el flagelo de la violencia.

"La paz es fruto de la justicia, todo lo que se ha hecho de atención al pueblo, a los jóvenes, está dando frutos, desde luego con el comento del trabajo coordinado, profesional del Gabinete de Seguridad, con bla creación de la Guardia Nacional, no permitir la corrupción, pintar claramente la raya entre delincuencia y la autoridad y atender el problema de manera personal, no delegarlo, todos los días, por eso es una muy buena noticia lo del INEGI", agregó.

De paso, se lanzó contra opositores a su Gobierno, a quiénes reprochó que han fallado en sus pronósticos por criticar que la violencia se desborda en el País.

"Quiero hacer un llamado a nuestros adversarios para que se tranquilicen, porque han ido fallando sus pronósticos y cada vez se enojan más", señaló.

Añadió que la economía nacional está en buenas condiciones y mejoraron los ingresos, al igual que la estabilidad financiera, la inversión extranjera y el fortalecimiento del peso sin contratar más deuda pública.

"Nunca la mayoría de los mexicanos había recibido tanto apoyo, tanta atención con programas de Bienestar, nunca, se está apoyando de manera directa a 25 millones de familias, de 35 millones que somos y 5 más también se benefician porque trabajan en el servicio público", abundó.

"No aumentan los combustibles, se están ofreciendo empleos bien pagados para profesionales y se benefician porque hay paz y tranquilidad en el País y esto es lo tercero, cómo se está combatiendo la delincuencia".