Acusa AMLO de politiquería a caravana de damnificados

/ Caravana de afectados por huracán Otis

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de politiquera la caravana de damnificados que salió de Acapulco para exigir recursos por la devastación del huracán "Otis".

El Mandatario dijo que hay presupuesto sin límites para atender a la población afectada en el puerto, así como otras zonas de Guerrero, pero en la Oposición usan el tema con fines políticos.

"Pues es que es suficiente, no hay límite, es todo lo que se necesite para reconstruir la actividad económica, turística de Acapulco, atendiendo a todos con preferencia a la gente más pobre, necesitada, hay libertad para que todo mundo se exprese, pero hay mucho oportunismo, politiquería, muchos de los que vienen en la marcha son de los partidos que están en contra de nosotros.

"El que convocó es este señor Naranjo, del PRD y la señora (Xóchitl) Gálvez, pero hay recursos", acusó en conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Agregó que no debería haber modificaciones al presupuesto de 2024 para contemplar más dinero por los daños del fenómeno meteorológico.

"No (hace falta más), tenemos suficiente, tenemos bastante presupuesto, no es por presumir, es restregarles suavemente en la cara a los corruptos que cuando el presupuesto se maneja con honradez, alcanza, rinde, cuando hay corrupción como antes, pues entonces sí no alcanza el presupuesto y hay que pedir préstamos, hay que endeudar, decretar gasolinazos, aumentar impuestos, nada más que hay presupuesto suficiente", insistió.

Ayer, una caravana de afectados por el huracán partió de Acapulco y llegó por la noche a Cuernavaca, Morelos. Se prevé que esta mañana arriben a al Zócalo de la Ciudad de México para manifestar sus exigencias al Presidente.

Mañana martes extenderán sus protestas al Senado y Cámara de Diputados, donde iniciará la sesión para discutir en el Pleno del dictamen del Presupuesto de Egresos para 2024.