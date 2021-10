Acusa AMLO desidia de OMS para aprobar Sputnik y CanSino

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó desidia e ineficiencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aprobar las vacunas Sputnik-V y CanSino contra el Covid-19.

"Yo originalmente pensé en enviar una carta a la OMS, solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación de las vacunas, porque es de conocimiento público que han ayudado, que no perjudican, que protegen. La OMS además, tratándose de la salud, con todo respeto, es una ineficiencia.

"Llevan ya muchísimo tiempo en esto y no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico, sería un absurdo que la OMS actúe a partir de criterios políticos, yo creo que es más por desidia", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal informó que enviará una carta a la Organización Mundial de la Salud en la cual urgirá que se apruebe en un plazo de 72 horas las vacunas Sputnik-V y CanSino.

"Llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta, le pedí a la Secretaría de Salud un formato de carta, están por dármela hoy y la voy a firmar, la voy a mandar a la OMS. Puede ser que no la aprueben, lo cual no veo probable porque estamos hablando de salud, no de cuestiones ideológicas.

"Yo espero que enviando la carta se apliquen y resuelvan, porque, en efecto, Estados Unidos decidió que sólo entren los que están vacunados con las vacunas que ellos autorizan, a partir de la autorización de la OMS, y el cuello de botella está en la OMS. Esperamos que pronto resuelvan, lo pueden hacer en 72 horas", mencionó.

Por otra parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que es ilegal que empresas pidan a sus trabajadores certificados Covid para volver a los centros de trabajo.

"En la legislación mexicana no está establecido eso, si se está pidiendo, se está cometiendo una falta, no es legal. La Secretaría de Salud no lo ha establecido como requisito para regresar al trabajo.

"Seguro la Secretaria del Trabajo tomará cartas en el asunto. El certificado de vacunación lo establecimos para facilitar el tránsito de personas viajeras a otros países", aclaró.

El subsecretario de Salud admitió además rezagos en la captura de datos para los certificados, lo cual ocasiona que algunas personas no puedan tenerlos a tiempo.

"Desafortunadamente en otros países se estableció el certificado de Covid para poder entrar, el certificado no tiene errores, a veces hay rezago en la captura. Estamos ya analizando alternativas, una posibilidad es un mecanismo rápido mediante el cual la persona pueda aportar los datos de su papeleta para poder obtener su certificado, es una opción que estamos analizando y en breve se va dar a conocer", dijo.

López-Gatell agregó que el 3 de noviembre iniciará la campaña de vacunación contra la influenza y descartó que exista problema en combinarse con las vacunas contra el coronavirus.

"No hay problema que se usen ambas vacunas, quien se vacunó contra Covid puede ser vacunado contra influenza", finalizó.