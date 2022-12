Acusa AMLO golpe de conservadurismo en Perú

Agencia Reforma

Chetumal, QR.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la destitución de Pedro Castillo fue un golpe del conservadurismo en Perú.

Esto pese a que el Primer Ministro peruano, Alberto Otárola, pidió ayer al Mandatario mexicano que pare su intromisión en los asuntos internos del país andino.

"Sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo de Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países son racistas, clasistas y muy corruptos", declaró López Obrador.

"Porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites, las oligarquías de los países, no sólo del Continente Americano sino del mundo, que están acostumbrados a saquear, a robar a sus anchas y que no les importan los pueblos, entonces, utilizan a los Gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, el robo, y cuando una gente del pueblo llega por decisión del mismo pueblo al Gobierno, le hacen la vida imposible".

López Obrador informó que en su reunión con Joe Biden, que se llevará a cabo el 9 de enero en la Ciudad de México, abordará la crisis de Perú.

Detalló le planteará implementar un tratado comercial en todo el continente para constituir la región económica más importante del mundo.

"Que se constituya una región en toda América, de lo que ya sabemos el tratado de América del Norte se amplíe en toda América para buscar la sustitución de importaciones, que se produzca en América lo que consumimos y va a a ser toda la región más importante del mundo".

Abundó que propondrá a su homólogo estadounidense iniciar con un programa de apoyo a los pobres de América Latina y del Caribe y aseveró que le pedirá acabar con el injerencismo de Estados Unidos.

"Que no sucedan estas cosas como el Perú, porque el que estén involucrados o no los estadounidenses en Perú, hay sospechas, porque no cuida ni siquiera las formas. El primer mensaje después de la destitución del Presidente Castillo fue el de la Embajadora de Estados Unidos", reprochó.

"Y luego cuando salga la emergencia va la Embajadora entrevistarse con la Presidenta nombrada por el Congreso del Palacio de Lima. Entonces, ya no poner, quitar Gobiernos de América Latina al antojo de nadie, respetar la soberanía es de los pueblos, caminar juntos, no vernos como adversarios ni mucho menos como enemigos, tratarnos como aliados".

El tabasqueño urgió a llevar a cabo una renovación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, aseveró, está convertida pues en un instrumento al servicio de poderes hegemónicos.

"No (está) al servicio del pueblo, no busca el diálogo, no busca la verdadera democracia, aunque hablan el nombre de la libertad y de la democracia, hacen exactamente lo puesto".

En conferencia desde Chetumal, el tabasqueño recordó que la familia de Pedro Castillo ya está refugiada en México.

"Están con nosotros, aquí los vamos a proteger", declaró.

Este miércoles, el Jefe del Ejecutivo arremetió en contra del Gobierno de Dina Boluarte al que acusó de cometer arbitrariedades y actos de represión.

"Un Gobierno muy cuestionado en su conjunto, por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y mediante el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible", dijo ayer en Palacio Nacional.

El martes, el Gobierno de la Presidenta Boluarte expulsó al Embajador de México, Pablo Monroy, y lo declaró "persona non grata", en respuesta a las reiteradas declaraciones efectuadas por López Obrador sobre la situación política en el Perú.