Acusa AMLO hipocresía de opositores por BC

Ciudad de México.- Tras ser cuestionado con respecto a la reforma en Baja California que amplía Gubernatura, el presidente López Obrador señaló que es una hipocresía pues opositores fueron quienes la aprobaron.

Acusó que bancada del PAN avaló reforma y ahora están en contra.

"Independientemente de la ampliación del plazo para el cumplimiento de la función del nuevo gobernador, debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN, entonces ahora en un doble discurso con una doble moral, como suele suceder a veces, porque el conservadurismo no incluye solo al PAN, tiene como doctrina la hipocresía", expuso en conferencia mañanera.

"Se me hace en el extremo de la hipocresía el ahora estar haciendo un cuestionamiento sobre este asunto cuando nuestros opositores fueron los que aprobaron esta decisión, porque si hubiese sido la organización que nos apoya, a la que pertenecemos, pues entonces si imagínense", dijo.

El mandatario sostuvo que 'le quieren echar la culpa' por avalar que Gobierno de Jaime Bonilla pase de 2 a 5 años, pero reiteró que no tuvo nada que ver.

"Ahora quienes votaron por esta medida están en contra, lo único que quisiera es de que no me involucraran en este asunto porque buscan echarme la culpa de todo, ya les dije, no tuve nada que ver", insistió.

"Ya no son tiempos de antes, ya no son esos tiempos donde esas decisiones se tomaban desde arriba".