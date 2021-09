Acusa AMLO que Ancira pagó viáticos a Beltrones

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Alonso Ancira les pagó viáticos a los priistas Manlio Fabio Beltrones y Rubén Moreira, aunque descartó presentar una denuncia.

"Sí puedo decir que el señor Ancira le prestaba el avión y se consideraba como viáticos en la empresa el pago por los servicios que se hacían a favor del señor Rubén Moreira, ese dato sí lo tengo, es más, hoy lo voy a subir, le pido a Jesús (Ramírez) ¿no han subido eso? Y de una vez voy a aprovechar, porque también a Manlio Fabio le prestaba el avión", señaló.

¿Se presentará esta denuncia?, se le cuestionó.

"No, si la Fiscalía considera que por oficio debe hacerlo, pues que lo haga, ahí está el dato, pero no sé si sea delito, porque lo pagaba la empresa, la empresa les pagaba el servicio de traslado. Entonces están las facturas y es lo que les voy a mostrar y esto porque yo lo que digo pues lo puedo probar, sino no hablaría".

Luego que Pemex acusó a AHMSA de incumplir el acuerdo de reparación del daño por la presunta venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados, el Mandatario dijo que Alonso Ancira está mal aconsejado, que debe cumplir y que tiene que estar agradecido.

"Pues yo creo que están mal aconsejando al señor Ancira. Ojalá y él reflexione, porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios y busca con abogados leguleyos quererle dar la vuelta a lo que ya se acordó.

"Él debería estar agradecido. Él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta, lo sabe perfectamente. Y eran otros tiempos, en donde los funcionarios pues actuaban de manera cómplice, pero ahora ya cambió", afirmó.

López Obrador pidió también que Ancira no haga caso a sus "amigos" políticos y que no esté pensando que Rubén Moreira, quien ahora es coordinador de los Diputados del PRI, lo va a proteger.

"También que no le haga caso a los políticos, a sus amigos, porque ellos también tienen una, como no es una acusación en contra de ellos, pues ellos también le pueden estar diciendo 'no va a pasar nada, no te preocupes'. Como le prestaba el avión al que ahora es el coordinador de los Diputados del PRI, Moreira.

"Que no esté pensando que, porque ya está Moreira de coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, lo va a proteger, lo va a ayudar, que es el mismo tiempo de antes, pues no", subrayó.