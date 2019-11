Acusa AN espionaje telefónico de Morena

Ciudad de México.- El PAN y su bancada en el Senado presentarán una demanda por espionaje a los teléfonos celulares del dirigente Marko Cortés y del coordinador del grupo, Mauricio Kuri.

Los legisladores acusan la divulgación de un chat privado tras la polémica votación para elegir a Rosario Piedra como titular de la CNDH.

En entrevista telefónica, Marko Cortés aceptó que le pidió a Kuri armar "un desmadre" al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, después de que los panistas comprobaran que se habían emitido 116 en vez de 114 votos para elegir a Piedra Ibarra.

Anoche, en medio de las quejas de los panistas, Monreal dio a conocer un "pantallazo" con el que revelaba, lo que, dijo, eran instrucciones de Acción Nacional a los senadores.

"Se trata de una conversación privada, de mi número telefónico al número telefónico de Kuri, por escrito.

"En la conversación me dice Kuri 'faltan dos votos', entonces, yo le digo: 'hay que hacerles un desmadre'. Me dice Kuri 'estamos en rueda de prensa', le digo: 'muy bien, amigo. Sí son dos votos', pero como escuché que él estaba diciendo que Monreal no había metido dos votos, le dije: 'pero en todo caso no defendamos a Morena'", describió Cortés.

"Exactamente lo que yo le escribí, en un chat privado, de mi teléfono personal al teléfono de Kuri, y no es una conversación de grupo. Esto es espionaje a la Oposición, gravísimo. Porque exactamente lo que yo le escribí a Mauricio, es lo que le relata el coordinador de Morena", planteó.

Para el dirigente el espionaje es inaudito e inaceptable.

"Demuestra cómo el gobierno morenista sigue espiando a sus opositores y prometieron dejarlo de hacer. Prometieron que eso jamás volvería a ocurrir, que nunca más se espiaría a los opositores. Tan es así, que de una conversación privada entre un presidente del partido y su coordinador, minutos después, el coordinador del partido en el Gobierno sale y difunde la conversación privada. Y la pregunta es: ¿Cómo la obtuvo? ¿Quién se la dio?", dijo.

La denuncia será presentada el lunes próximo ante la Fiscalía General de la República (FGR).