Acusa Aureoles entrega de dinero a delincuentes

Ciudad de México.- El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó a la Secretaría de Gobernación de entregar dinero a delincuentes a través de planes de desarrollo de la mano de grupos de autodefensas, en donde están infiltrados grupos del crimen organizado.

Este miércoles, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta encabezó el arranque obras de una planta agroindustrial, en el Municipio de La Huacana, para pacificar la zona e impulsar la economía en la región, que ha sido peleada por distintas organizaciones.

"(En La Huacana) hay una cabeza delincuencial que controla todos esos grupos; pone Presidente Municipal, diputados, así ha sido, no es nuevo", señaló el Mandatario.

"Me duele, y lo digo con toda la franqueza, que a los que ultrajaran, maltrataron, vejaron (en La Huacana) a los soldados de México, a nuestras integrantes de una de nuestras instituciones más queridas, el Ejército mexicano, los premien, porque hoy viene el Secretario Peralta a darle dinero a los delincuentes".

Para Aureoles, la obra sólo va a permitir que esa gente reciba dinero público y advirtió que los va a empoderar aún más.

"Dicen 'es que les vamos a dar dinero para que ya dejen de ser delincuentes'. Al revés, nomás los empoderas más; no entiendo, ¿pacificar al país así?, eso dice la Secretaria de Gobernación, que así va a pacificar al País. Bueno, démosle el beneficio de la duda", dijo.

"Todo es con respecto a la estrategia del Gobierno federal, yo difiero, y estoy en mi derecho de diferir de esa estrategia, ¿por qué?, al tiempo. Nomás los van a empoderar".

Recordó que el ex Comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, institucionalizó a delincuentes, quienes aprovecharon esa condición para delinquir más, empoderarse y traer licencia, charola, vehículo y armas.

"Muchos se pasaron al otro lado; eran delincuentes ya, pero se convirtieron en autodefensas. En general, los autodefensas traen un alto contenido delincuencial, eso está demostrado", sostuvo.

"Castillo, en su decisión por desarticular a Los Templarios -este grupo que tenía el control hegemónico en Michoacán- agarró de todos lados y fue y se agarró de los Viagras y de quién sabe qué y de quién sabe qué más; y sí desarticuló a los Viagras, nada más empoderó a otros".