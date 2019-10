Acusa Conavim falta de compromiso con Alertas

Ciudad de México.- La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa, acusó falta de compromiso para cumplir las Alertas de Género.

"Las alertas de género no han funcionado no porque sea un mal mecanismo, sino porque falta compromiso político para cumplir", sostuvo la funcionaria a través de su cuenta de Twitter.

"Así lo he comentado con todos los colectivos con los que me he reunido. Por eso, a un mes de ser Comisionada, presenté una propuesta ante la @Mx_Diputados".

La semana pasada, organizaciones pidieron la renuncia de Ochoa en una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez.

Las organizaciones acusaron a Ochoa de falta de compromiso con las causas de las mujeres y de obstaculizar la garantía de los derechos para ese grupo poblacional.

El ejemplo más reciente, indicaron, fue la impugnación al amparo concedido a organizaciones civiles, que ordena la emisión de una Declaratoria de Alerta para la Ciudad de México.

En la misma red social, Ochoa abundó que son necesarios indicadores de resultados de las Alertas, así como integrar y comprometer a los municipios.

"Y establecer tiempos en los que deben cumplirse las acciones", recalcó.

"Y en eso estamos trabajando desde @CONAVIM_MX: en hacer de las Alertas de Género, un mecanismo eficiente y eficaz que en realidad prevenga y erradique las violencias contra las mujeres".