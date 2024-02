Acusa Cortés mayor inequidad por crimen organizado

Especial / Agencia Reforma / Marko Cortés, presidente nacional del PAN

Ciudad de México.- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que la mayor inequidad en la contienda electoral del 2024 no es el uso de los programas sociales, sino la intromisión del crimen organizado.

Sin embargo, sostuvo que a pesar de esto Xóchitl Gálvez podrá ganar la elección presidencial.

"Esta elección, amigas y amigos, les garantizo, se va a apretar y se las vamos a ganar, al tiempo, se va a apretar y se las vamos a ganar, y esto a pesar de la creciente violencia", aseguró Cortés durante la sesión del Consejo Nacional del PAN.

El líder partidista expuso que por eso es la exigencia al Gobierno y al Instituto Nacional Electoral (INE) de que los mexicanos puedan tener una elección en paz y los candidatos puedan hacer campaña sin arriesgar la vida.

Informó que ya ha habido precandidatos de Acción Nacional que han decidido retirarse de la contienda por amenazas del crimen y que incluso hay aspirantes que han sido secuestrados.

"Está claro que López Obrador tiene un pacto inconfesable con el crimen organizado, cada vez hay más elementos que lo confirman y él simplemente lo niega; el 2021 tuvimos el proceso electoral más violento en la historia, con más candidatos ejecutados, con más candidatos violentados, amenazados, y mientras nosotros salimos a denunciarlo, el presidente López Obrador dijo que el crimen se había portado bien.

"Esto es una realidad con la que vamos a tener que competir también, claro que nos preocupa el uso y abuso de los programas sociales, del dinero público de las mañaneras, pero lo que más inequitativo hace una contienda electoral es la participación del crimen organizado", advirtió.

Marko Cortés afirmó que los mexicanos merecen una contienda en paz y es lo que exigen al Gobierno federal.

"Lo señalamos una vez más: le exigimos al Instituto Nacional Electoral y al gobierno federal garantice una contienda en paz y tranquila, en donde los ciudadanos puedan ir a votar y en donde los candidatos puedan expresar, sin arriesgar su vida y la de sus familias, sus ideas.

"Nosotros lo que hemos pedido al Instituto Nacional Electoral y al gobierno es que garantice las condiciones mínimas necesarias para poder tener un proceso electoral sin violencia.

"Le hemos pedido al Instituto Nacional Electoral que genere las medidas, los mapas de riesgo, que le exija a la Fiscalía General de la República y al Gobierno federal que se tomen todas las medidas para que podamos hacer un proceso electoral en donde candidatos, funcionarios de casilla, representantes de casilla, encuestadores, brigadistas, la sociedad, podamos acudir de forma segura", dijo en su discurso ante consejeros el PAN, al presentar a los diferentes candidatos a gubernaturas y al Senado.

Sobre la competencia electoral previo al inicio de las campañas el primero de marzo, el dirigente del PAN aseguró que Morena ya está en su techo y que todos los candidatos sólo se cuelgan de la marca del partido y la del presidente.

Afirmó que ya iniciada la campaña a partir del 1 de marzo, y cuando se vayan activando todas las campañas municipales y estatales, la elección nacional se va a cerrar y Xóchitl Gálvez va a ganar la Presidencia, guste o no en Palacio Nacional.

"Por eso están preocupados, si no estuvieran preocupados no la atacarían todos los días, no la difamarían; a Xóchitl la atacan porque saben que les puede ganar; a Xóchitl la atacan porque saben que no tiene cola que le pisen; a Xóchitl la atacan porque ya vieron que en el 2021 quedamos a muy pocos votos de ganarles y porque saben que en ciudades, como la Ciudad de México, ya les hubiéramos ganado la Jefatura de Gobierno, por eso es que la atacan y, por ello, es que tenemos que echarnos muy para adelante", convocó.

Sin embargo, Marko Cortés también reconoció que puede haber "malos tiempos" en referencia a una posible derrota.

Tras garantizar que los legisladores de la 65 Legislatura rechazarán las reformas del Ejecutivo para debilitar al INE, al Poder Judicial y lograr la desaparición de órganos electorales, ofreció que los futuros legisladores también defenderán a México.

"Nos hemos preocupado por proponer candidatas y candidatos a legisladores que estén firmes en las buenas ganando con Xóchitl Gálvez para lograr el cambio positivo que México necesita, pero también en las malas para defender a México de la destrucción.

"Estamos proponiendo a candidatas y candidatos a diputados y a senadores que no se dejen doblar por el poder, que no se dejen intimidar, que no tengan precio.

"Les aseguro que hemos conformado equipos y bancadas para la próxima legislatura que sea sólida, resistente y que esté lista para defender a México", sostuvo.

Llamó nuevamente a mantener la unidad y trabajar en equipo con los otros partidos de la coalición para hacer ganar a todos los candidatos, sin distinción del partido que sean.