Acusa deshonestidad de artistas que dicen 'NO' a Tren Maya

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó deshonestidad de artistas y científicos que participaron en la campaña para concientizar sobre las afectaciones ambientales del Tren Maya.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que los famosos, a quienes posiblemente pagaron, son sus adversarios y que los videos son una actuación.

Eugenio Derbez, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade y Bárbara Mori son algunos de los artistas que participan en los videos de #SélvameDelTren.

"Existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, intelectuales y es normal. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que sucede en el País".

"Son adversarios nuestros".

"Algunos muy desinformados, yo creo que todos estaban leyendo, me recordaron políticos de antes (...) A estos famosos los pusieron a leer, quién sabe quién hizo los textos, quién financió también hay esa posibilidad de que les haya pagado".

López Obrador advirtió que Claudio X. González está detrás de la campaña.

"Los mismos que se sienten afectados de la Riviera Maya que han destruido el medio ambiente".

"Algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer y a decir que yo debería de conocer el País, yo creo que lo conozco un poco más que él, voy a presumir, ofrezco disculpas, perdón no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México, como el que les está hablando y ofrezco disculpas. Le hacen al guión, es una actuación y él lee".

El tabasqueño dudó de la vocación ecologista de los artistas y consideró que participaron en la campaña por dinero.

"Es más por dinero, porque están en contra de nosotros, tienen un pensamiento conservador, les molesta el nuestro y también por fama, porque yo recuerdo que un artista muy renombrado llegaba al Mar de Cortés para defender que no se extinguiera la vaquita marina, pero llegaba en yates se debe saber que los medios de transporte que más contaminan son los barcos".

"Hay de estos famosos que hacen publicidad, que cobran a empresas que destruyen el medio ambiente, pero al mismo tiempo cuestionan estas obras que son para beneficio de la gente, del pueblo".

Tren Maya no destruye selva, es una brecha de 50 km.-AMLO

El Jefe del Ejecutivo aseguró que la megaobra no destruye la selva, sino que se trata solo de un brecha de 50 kilómetros e informó que en toda la ruta del tren se sembrarán árboles que "dan flor".

"No hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho, de 50 kilómetros de los mil 500. Y no es monte alto, no es selva, pero ellos no distinguen sobre eso"

"Pero a cambio de eso, porque tenemos que hacer la brecha, estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200 mil hectáreas de árboles y ya quedamos con el Secretario que en los mil 500 kilómetros del tren, de lado y lado van a sembrarse hileras de árboles que dan flor en toda la ruta del tren y se está reforestando".