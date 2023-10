Acusa diputada represión al interior de Morena

Especial / Agencia Reforma / Adela Ramos en conferencia de prensa desde San Lázaro

Ciudad de México.- La diputada de Morena, Adela Ramos, informó que presentó una denuncia por violencia política luego de que su partido inició un procedimiento en su contra ante la Comisión de Honestidad y Justicia por sus manifestaciones públicas de rechazo a los libros de texto gratuito.

En conferencia en San Lázaro, la legisladora dijo que la denuncia fue en contra de su partido, el cual pretende imponer un pensamiento único, a pesar de que la Constitución establece que las y los legisladores no pueden ser reconvenidos por sus dichos.

"Esto no se origina por las declaraciones falsas, se origina por declaraciones verdaderas que he estado realizando y por mi posición como representante popular y defensora de los derechos del pueblo acerca de los libros de texto gratuito que expide la SEP. A los dirigentes no les pareció y, por supuesto, es una posición oficial que, además, sostengo", señaló.

La legisladora se convirtió en una de las principales críticas a los nuevos libros de texto gratuito, los cuales demandó que no fueran distribuidos hasta que se auditaran los gastos y procesos para su elaboración.

El 12 de septiembre pasado, fue la única morenista que abandonó la reunión de la Comisión de Educación en la que abordarían los libros de texto, luego de señalar que en el encuentro debía estar presente la titular de la SEP, Leticia Ramírez, quien no ha comparecido ante la Cámara de Diputados por el tema.

Ramos recordó que esta no es la primera vez que la maltratan en su partido, con el que llegó a ocupar cargos mediante tribunales.

"Soy de Morena a pesar de Morena", resumió.

Advirtió que estas actitudes no sólo contravienen los ideales, sino también los estatutos del partido.

"La dirigencia del partido de Morena resulta que ahora es represora, ahora tenemos un partido represor con prácticas nefastas, coartando mi derecho como representante popular de expresar lo que yo considero correcto sobre los libros de texto gratuito. Y lo reitero: estos libros deben de ser desechados por la forma tendenciosa y facciosa en la que están elaborados", afirmó.

La legisladora demandó el cese del trato hostil hacia ella y hacia otros correligionarios de quienes no dio sus nombres.

Afirmó que los verdaderos "defensores de la patria" no comulgan con las prácticas neoliberales, conservadoras, racistas, clasistas y oligarcas que tanto critica Morena, pero que en los hechos, practica.

"No somos iguales, Morena es peor", aseguró.

La morenista afirmó que su partido ya no es apto para cobijar la esperanza de México y para defender al pueblo. Una muestra de ello, dijo, es que ha desplazado a sus bases, para abrirle las puertas a aquellos que han dañado al país.

"Ya basta de imposiciones y traiciones al pueblo. Hoy es mentir, robar y traicionar; se comieron la esencia, se comieron la semilla", expresó.

Ramos no descartó sumarse a alguna otra fuerza política.

"Si es necesario, adonde la dignidad me permita y adonde la dignidad tope, pero no me voy a callar", dijo al ser cuestionada sobre la posibilidad de dejar la bancada de Morena.