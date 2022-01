Acusa exdiputada que AMLO solapa violencia contra mujeres

Archivo / Agencia Reforma / Exdiputada Martha Tagle

Ciudad de México— La exdiputada Martha Tagle acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de solapar la violencia contra las mujeres al defender e impulsar a hombres acusados de violencia sexual, como Pedro Salmerón y Félix Salgado Macedonio.

En los dos casos, López Obrador se negó a creerle a las presuntas víctimas, con lo que demostró, dijo la ex legisladora, que no entiende en qué consiste el tema de la violencia contra las mujeres y lo complicado que es presentar una denuncia y obtener justicia.

"Es evidente que el Presidente no quiere ni le interesa entender el fenómeno de la violencia contra las mujeres. De manera reiterada lo minimiza, lo niega, pide pruebas y termina solapando a los victimarios", afirmó.

"Esto en cualquier persona es malo, pero viniendo del titular del Ejecutivo, esto además genera impunidad".

Sobre Félix Salgado, acusado ante la Fiscalía por al menos dos violaciones sexuales, López Obrador aseguró el año pasado que no hubo una condena legal, una justificación parecida a la que dio sobre Salmerón, quien renunció al ITAM en abril de 2019 antes de que la dirección de esa escuela terminara la investigación sobre las denuncias de acoso.

"No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal", dijo el Presidente sobre el ex director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), quien renunció a ese cargo tras calificar de "valientes jóvenes" a los asesinos del empresario Eugenio Garza Sada.

"Imagínese, Pedro Salmerón quiere un cargo diplomático y no tuvo ni táctica ni técnica para hacer este tipo de declaraciones", reprochó Tagle sobre el historiador.

Vía telefónica, la directora de la organización civil Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación recordó que Salmerón ha sido denunciado públicamente por acoso sexual por alumnas del ITAM y de la UNAM, y que incluso fue señalado por el mismo motivo ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena.

Resaltó que el historiador no ha negado las denuncias, sino que las ha minimizado con que no se han presentado legalmente.

"No las ha negado, incluso ha llegado a decir 'bueno, yo no era maestro en ese tiempo', pero no ha dicho si sí o si no, y en todo momento ha dicho que no hay denuncias formales en su contra", subrayó.

"Nadie puso en duda que Plácido Domingo (acusado también por acoso sexual) fuera un excelente tenor, lo que se está poniendo en duda es su calidad moral".

La exlegisladora de Movimiento Ciudadano consideró muy poco probable que el Presidente recapacite en el nombramiento, o que la Cancillería haga algo, ya que hace unos días había decidido no enviar a ningún representante mexicano a la toma de protesta de Daniel Ortega en Nicaragua, pero López Obrador dio de último momento la orden contraria.

Tagle recordó que en agosto, el mandatario federal descartó, aun sin investigar nada, el nombramiento de la escritora Brenda Lozano como agregada cultural en España debido a que había publicado comentarios críticos a su Gobierno.

"Lo que estamos viendo es que los puestos diplomáticos son premios para los incondicionales, que los errores no importan siempre y sean incondicionales, igual como se hacía en el PRI", dijo la activista, por lo que consideró que la única posibilidad de que detener el nombramiento está en que no se ratifique en el Senado o que el Gobierno panameño lo rechace.

"Ya nos han buscado de medios incluso de Panamá y esperamos que haya mujeres en Panamá manifestándose para que el Gobierno no dé su beneplácito".