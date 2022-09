Acusa hipocresía de quienes se oponen a militares en calles

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de hipócritas, retrógradas y facciosos a quienes se oponen a la militarización de la Guardia Nacional.

"Están obnubilados, obcecados, con una actitud irracional (...) hipócritas, son admiradores de fascistas, son partidarios de la mano dura, practicantes, no teóricos, de represiones, de torturas, de masacres, de graves violaciones a derechos humanos, y ahora, quieren aparentar que son paladines de las libertades, de la defensa de los derechos humanos".

Este martes, con el apoyo de legisladores del PRI y de Morena, fue aprobada en comisiones la iniciativa priista que valida la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta marzo de 2029, prácticamente la totalidad del próximo sexenio.

El PRI modificó su propuesta original de mantener al Ejército hasta 2028 -como lo decía la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre- y añadió un año para alargar su presencia en tareas de seguridad pública, conforme lo sugerido por la legisladora del tricolor Cristina Ruiz.

El tabasqueño aseguró que con la reforma, la Guardia Nacional tendrá medio millón de elementos.

"Entonces por qué no contar en vez de los los 80 mil elementos que tenemos en la Guardia contar con casi 400 mil del Ejército y la Marina estamos hablando de 500 mil elementos para tener presencia de elementos para garantizar la seguridad pública".

El Presidente advirtió además que la violencia es por complicidad de autoridades con la delincuencia.

"Es como consigna o es aceptar que se mantenga esta situación, que sin duda es creada por complicidad de autoridades con delincuencia".

López Obrador felicitó a los legisladores que impulsaron la iniciativa que valida la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2029 al considerar que han actuado de manera responsable.

"Están actuando la mayoría de los legisladores en forma responsable y los felicito aunque no les guste a nuestros adversarios, a los conservadores corruptos, pero es actuar de manera responsable porque se trata de garantizar la paz, la tranquilidad en el País.

"Es enfrentar el problema de la inseguridad pública, utilizando todos los elementos buenos con los que cuenta el Estado, es utilizar al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, para que podamos vivir en paz, que se garantice el principal de los derechos humanos que es el derecho a la vida".

El Mandatario dijo que no solo es un deber, sino "una dicha enorme" para un legislador el aprobar que militares garanticen la paz.

"Ojalá y se apruebe esta reforma y felicito a los legisladores que están haciendo esta promoción", enfatizó.

Este miércoles debe discutirse la iniciativa en el Pleno de San Lázaro, donde requiere dos terceras partes de los votos de legisladores por tratarse de una modificación a la Constitución para ser aprobada.

"Entonces lo que se está ahora discutiendo y ojalá se apruebe es que se amplíe el plazo para que la Guardia Nacional siga con sus responsabilidades".

Dijo que se necesita más tiempo para consolidar a la Guardia Nacional para que no lleguen a cargos importantes mandos por recomendaciones políticas como en tiempos de la Policía Federal.

"Se echaron a perder, no aguantaron las tentaciones del poder y actuaron con prepotencia y se elevaron tanto que llegaron a tener muchísima influencia", dijo en referencia a personajes como Genaro García Luna, Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

Anoche, la fracción morenista fue acuartelada e incluso recibió la visita del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del líder de Morena, Mario Delgado, quienes instaron a sus correligionarios a apoyar al PRI en San Lázaro.

Al respecto, el Presidente señaló que no hubo instrucción a Adán Augusto López.

"No como instrucción, es parte de su trabajo. No voy a estar yo diciendo ve a ver a esa persona, va a ver a otra, ya cada quien sabe lo que le corresponde. Sí, desde luego, en las reuniones de seguridad hablamos de los temas y ya cada quien se encarga de hacer su trabajo, de dar información y, porque muchas veces hasta los mismos legisladores no tienen todos los elementos".

El tabasqueño reiteró su defensa para que militares sigan encargándose de labores de seguridad pública al señalar que tienen capacidad y no están vinculados a grupos de interés.

"Contamos con una institución que se fue creando a través del tiempo y que tiene capacidad para ayudar en la tarea de seguridad pública, tiene elementos, tiene instalaciones, tiene colegios, tiene disciplina, tiene preparación, no está vinculada a grupos de intereses", dijo al refrendar su defensa a la reforma a la Guardia Nacional.