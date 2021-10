Acusa ICA provocación de 'no identificados'

Reforma

Ciudad de México.- La contratista ICA Fluor, que se encuentra participando en la construcción de la refinería Dos Bocas, aseguró que desconoce a las personas que han realizado protestas en dicho complejo, pues supuestamente no están identificadas por la empresa.

"Elementos de seguridad de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina resguardan las instalaciones federales para proteger a los trabajadores de las protestas y provocaciones que se han presentado, organizadas por personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa", según ICA Fluor.

A través de una tarjeta informativa, la compañía asegura haber cumplido con todas las obligaciones patronales, salariales, de seguridad social, física e integral de su personal, así como con todas las prestaciones de ley según lo acordado con el gremio sindical.

La empresa no hizo señalamiento alguno sobre el estatus de sus trabajadores ni sobre heridos que se han reportado en las inmediaciones de la refinería.

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), dijo que hay tres personas detenidas y que ICA Fluor ya presentó la denuncia correspondiente.

Al cuestionarle sobre los vídeos que corren en redes sociales en los que se ven trabajadores heridos, la Secretaria primero descartó que hubiera heridos, pero después señaló que son trabajadores de la obra que presentan lesiones.

"Yo no los tengo identificados a estas tres personas que tuvieron lesiones ahí, pero nada de gravedad. Yo no sé que hayan utilizado (la policía para la dispersión), lo único que sé es que la policía estatal nos ayudó a contener porque no se les permitió la entrada y no se les va a permitir ya la entrada a estas personas", dijo a las afueras de Palacio Nacional.

Al igual que lo dicho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria reiteró que se trata de un conflicto entre líderes sindicales.

Desde ayer, miles de carpinteros, mecánicos, andamieros y obreros iniciaron un paro, por segunda ocasión en el año, tras acusar que el sindicato de Ricardo Hernández Daza les exige "moches" para poder laborar, así como que trabajan horas extras sin pago alguno.

Este miércoles, en el segundo día de paro, trabajadores de ICA Fluor en Dos Bocas se enfrentaron contra elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que resguardan la obra el Municipio de Paraíso, Tabasco.

Algunos empleados resultaron heridos durante el enfrentamiento, ya que uniformados arremetieron con gas lacrimógeno y, según algunos reportes, incluso con armas de fuego.

El Presidente López Obrador minimizó esta mañana el conflicto en Dos Bocas.

"Es un paro momentáneo, transitorio, porque se están disputando la titularidad del contrato; es un asunto entre sindicatos. La empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está compitiendo al sindicato que tiene el acuerdo con ICA, y por eso ayer hubo un paro parcial", comentó en su conferencia matutina.

"Se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes. Ellos ya saben o si no se están enterando que ya estoy informado y que se porten bien", dijo.