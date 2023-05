Acusa INAI intervención de Adán para impedir transparencia

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En medio de la "campaña brutal" que acusa, el INAI afirmó que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha intervenido para impedir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Los cuatro comisionados del órgano encargado de velar por la transparencia intentaron sesionar pero, por falta de uno más, no se alcanzó el quórum.

Ante la prensa, la comisionada Julieta del Río dijo que sabía de llamadas a las unidades de transparencia para forzarlas a no cumplir con sus obligaciones.

"A mí me lo dijeron. Todos tenemos, para comunicarnos, el chat. Una persona de una unidad de transparencia se acercó y me dijo: 'comisionada, ¿qué hacemos? Hay unidades de transparencia, estamos batallando mucho, para que nos generen la información, las áreas administrativas, porque nos dicen ya no vamos a entregar nada. Y les pregunto, quién les ha dicho, pues no puedo decirlo, pero es el segundo de a bordo. Pues el segundo de a bordo es el Secretario de Gobernación", detalló.

En el ambiente de zozobra que se respira en el Instituto, la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, aseguró que darán la pelea.

"Nos moriremos en la raya para defender al INAI", advirtió.

Los cuatro comisionados que comparecieron ante la prensa reconocieron que el órgano puede morir por falta de presupuesto si es que las cosas no cambian de aquí a noviembre próximo, aunque informaron que en la última sesión, la del 30 de marzo, tomaron la previsión de elaborar un bosquejo.

En todo caso, hicieron notar, el INAI ya arrastra un rezago de mil recursos que requieren del quórum y 3 mil 296 en trámite.

"El INAI es, ha sido y seguirá siendo incómodo para el poder. La razón es simple: el INAI no trabaja para complacer a los gobernantes; al contrario: su deber es defender a las personas de las autoridades, cuando estas les niegan su legítimo derecho a saber de la vida pública, o cuando realizan un tratamiento indebido de sus datos personales", sostuvo la comisionada presidenta.

"Ya desde su creación, el INAI se ha enfrentado a las resistencias de los actores políticos, porque ha evidenciado sus irregularidades, pero, principalmente, porque se ha convertido en un instrumento de control del poder y de empoderamiento efectivo de la ciudadanía".

Ibarra reveló que este martes el INAI interpuso un recurso de reclamación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le conceda la posibilidad de sesionar con cuatro de sus siete comisionados, quienes llamaron a la población a salir en defensa del órgano.