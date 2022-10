Acusa Layda Sansores a Monreal de traición y corrupción

El senador Ricardo Monreal traicionó a Morena en la Ciudad de México al promover candidatos en otros partidos en la elección de 2021, acusó esta noche la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Después de exhibir mensajes de texto entre Monreal y el dirigente del PRI, Alejandro, "Alito", Moreno, la Mandataria campechana tronó contra el legislador morenista a quien acusó de traición al partido y de actos de corrupción, así como de protagonizar un "juego sucio y perverso" al sostener tratos con el priista.

"La guerra sucia la empezó Monreal al meter las manos en las elecciones de la Ciudad de México, le puso dinero y puso a candidatos; la de Cuauhtémoc la puso él, en Álvaro Obregón, toda el área de inspecciones, los puestos se los dieron a Monreal, eso es guerra sucia.

"Que no venga a decir que nosotros iniciamos la guerra sucia, quiere buscar una rendija para salirse. Monreal está en cuerpo en Morena, pero ya no está su alma, él ya no está con nosotros", manifestó Sansores.

Exhibe presunta plática de Monreal con 'Alito'

En las conversaciones de texto, ocurridas en marzo de 2020, Monreal consulta a "Alito" si interpuso amparos contra el aseguramiento de sus propiedades y le ofrece sus gestiones ante una fiscal.

"Entrega los documentos en tiempo y cerremos, yo estaré atento. Hoy veo a las 2:30 a la Fiscal para ver el asunto", previene Monreal a "Alito", quien le agradece y le reconoce estar en sus manos, ante el temor de perder sus propiedades.

Al agradecer sus gestiones, el dirigente del PRI advierte que si son fructíferas las gestiones se podría generar un "acuerdo político" entre Moreno, Monreal y el Gobierno federal. "Necesitamos estar más unidos que nunca", plantea "Alito".

En junio de 2020, según los mensajes, difundidos esta noche por la Gobernadora Sansores en su programa semanal "El Martes del Jaguar", el senador Ricardo Monreal alerta a "Alito" sobre presuntas investigaciones de REFORMA o El Universal sobre propiedades o cuentas bancarias del dirigente tricolor.

"REFORMA está husmeando y parece que de peritajes que estaban revisando el asunto, me dijo Santiago (Nieto)", escribió Monreal a Alito.

En diciembre de 2020, en víspera de la renovación de la gubernatura de Zacatecas, Ricardo Monreal reprocha al dirigente del PRI que se haya promovido una alianza electoral PAN-PRI-PRD en esa entidad.

"Quedamos que en la tierra va hombre, y no hay alianza. Me impresiona tu falta de palabra conmigo, es lamentable. Me duele tu engaño, podría esperarlo de cualquiera, menos de ti", reprochó Monreal a "Alito", quien se justificó que tenían que cumplir con una cuota de género y que a final de cuentas Monreal ganaría en su tierra.

En un último mensaje difundido esta noche, Alejandro "Alito" Moreno comunica a Ricardo Monreal haber recibido su mensaje y estar dispuesto a colaborar con él.

"Soy práctico y pragmático", dice a Monreal.

Justifica Layda exhibida a Monreal

La Mandataria de Campeche justificó haber difundido los mensajes entre el dirigente tricolor y Ricardo Monreal, porque éste último tiene un juego sucio y perverso que afecta al movimiento político.

Además, respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que era de "mal gusto" protagonizar pleitos entre morenistas.

"(Monreal) sabe que no le alcanza para ser Presidente, por eso metió las manos en la CDMX, anda con Dios y con el Diablo, ya no sé si es ángel o demonio. Yo sí le quiero decir al Presidente Andrés Manuel que no quisiera estar haciendo esto, dice que es de mal gusto, pero le digo que es de buena moral. Quisiera decirle: 'tú tienes la culpa porque nos enseñaste y nos hablaste de principios'.

"Recuerdo que cuando estábamos en la resistencia y nos daban con todo, de repente nos mandó (José Antonio González) Kuri una carta donde nos ofrecían la Secretaría de Gobierno y de Salud, y pedí una cita con Andrés Manuel porque a mi me chocan estas propuestas. Le dije: 'Andrés Manuel te pido tu opinión' y me dijo: 'Layda, apréndete bien una cosa, los principios no se negocian'. A lo mejor esa fue la última lección que aprendí y a lo mejor me faltó aprender otras, pero no puedo entender a los Monreales, pienso que por protegerlos a ellos le fallo a un pueblo de jodidos que estamos hasta la madre, entonces le digo: 'entiéndanos'", planteó Sansores.

Consideró que por hechos como estos debe haber sanciones, de lo contrario la gente piensa que los gobiernos morenista "somos más de lo mismo".

"Entiendo ese mensaje de exhorto del Presidente Andrés Manuel; si regresa el hermano Monreal, adelante, pero que deje de hacer este doble agente", criticó.

No nos espanta nada.- Monreal

Luego de que la Gobernadora Layda Sansores acusara al senador Ricardo Monreal de traición, el legislador zacatecano aseguró que nada le espanta ni asusta, ni las intrigas ni las descalificaciones.

Monreal difundió un video en el que aparece en su escaño rodeado por un grupo de correligionarios.

"Aquí estamos, dando seguimiento a la sesión desde las 11 de la mañana. Somos de los que creemos que el trabajo todo lo vence. No nos espanta nada. No nos asusta nada. Estamos actuando con responsabilidad para darle al país, para ofrecerle al Presidente de la República una Ley de Ingresos capaz de enfrentar los retos que tendremos el próximo año", dijo.

El coordinador de Morena aseguró que nada le distraía: "ni los juegos de artificios ni las descalificaciones ni las intrigas. Y en su momento, ejerceremos nuestro derecho (a registrarse como aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia)".