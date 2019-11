Acusa Lilly Téllez a Morena de adoctrinamiento comunista

Ciudad de México.- La senadora por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lilly Téllez, hizo un llamado para que el partido no adoctrine a la población mexicana en el comunismo, pues “se fundamenta en la prohibición de la propiedad privada y de los actos de comercio”.

En su cuenta de Twitter, la legisladora publicó la columna de un reconocido periodista nacional, quien este martes escribió una crítica al sistema comunista en respuesta a a la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien el 24 de noviembre conmemoró la fundación del Partido Comunista de México.

“El comunismo no es amor. El comunismo es un martillo que utilizamos para aplastar al enemigo”, se lee en el texto de Sergio Sarmiento, compartido por Lilly Telléz. Además de anexar la columna, la funcionaria criticó abiertamente al partido al que pertenece y aseguró que “lo importante es que Morena no le eche encima el adoctrinamiento comunista a los mexicanos” pues “el comunismo y el nazismo se fundamentan en la idea de que el Estado es más importante que el individuo. Por eso mataron sistemáticamente a millones”.

De acuerdo con Telléz, el comunismo se fundamenta en la prohibición de la propiedad privada, condición “contra natura” que necesariamente deriva en “el uso de la fuerza”. Su comentario se suma al de Sarmiento, quien criticó a la ahora presidenta de Morena por el mensaje que emitió el pasado 24 de noviembre.

“No parece haber hecho Polevnsky mucha investigación. No le atinó siquiera al nombre correcto del Partido Comunista Mexicano. Tampoco se enteró de que el comunismo dejó unos 100 millones de muertos, principalmente por hambrunas provocadas por las confiscaciones de granjas privadas, asesinatos políticos y genocidio”, escribió.

Sin embargo, fue el tuit de Lilly Téllez el que realmente provocó la reacción de los cibernautas, quienes le advirtieron las repercusiones negativas que su mensaje traería.

“Adiós a sus aspiraciones de ser gobernadora de Sonora, allá no creo que acepten otra mujer sin conocimientos...Lic. en ciencias de la comunicación...que no distingue entre una filosofía y un término....vamos mal....habrá que depurar al partido para que no lleguen chapulines”, tuiteó el usuario @Orlando42773973 en forma de amenaza. En respuesta, la senadora de la República aclaró que no es militante e incluso se desmarcó de las aspiraciones a la gubernatura de dicho estado para 2021.

Las polémicas de Lilly Téllez

En marzo de este año, Téllez estalló en cólera al ver una pañoleta verde en su escaño (Foto: Cuartoscuro)

En marzo de este año la legisladora fue sumamente criticada en redes sociales por haber protagonizado un escándalo en el Pleno del Senado, luego de que sus compañeras le pusieran un pañuelo verde en su escaño, el cual era símbolo del movimiento para la legalización del aborto.

“Yo les pido que así como yo no voy con ustedes a arrancarles el trapo verde del cuello, ustedes no vengan a imponerme un trapo verde, que para mí significa la muerte”, dijo la senadora por Sonora.

“A los senadores que estén en contra del aborto los invito a que me apoyen a presentar algo igual a lo que hizo el congreso de Nuevo León, yo apoyo y felicito al gobierno de Nuevo León en su postura frente al aborto”, sentenció.

Desde que salio ganadora en las elecciones de 2018 y se convirtió en senadora, ha buscado impulsar una iniciativa para que se proteja a todo individuo desde la concepción. “Una mujer que aborta es una criminal. El aborto es un asesinato y debe castigarse”, aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva días después al incidente ocurrido en el Senado.

Con información de Vanguardia