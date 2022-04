Acusa López Obrador a EU de impulsar rechazo a reforma eléctrica

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de Estados Unidos y empresas cabildean en para oponerse a la reforma a la Ley de Industria Eléctrica, que ayer comenzó a debatirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que hay intereses empresariales en la discusión de la reforma en materia eléctrica y que, “básicamente”, el gobierno estadunidense ha planteado su desacuerdo con la reforma.

"Estamos pendientes de la iniciativa eléctrica, porque es claro que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo como le llaman, ‘lobby’ en el Congreso y el Poder Judicial, las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros.

“Básicamente el gobierno de Estados Unidos, ha venido a plantearnos que no está de acuerdo e incluso a insinuar que se viola el tratado (T-MEC) cuando no es cierto. Hay reuniones de opositores con funcionarios de Estados Unidos. Respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y soberanía”, comentó.

López Obrador además lamentó que en el debate de la SCJN sólo “es pura fundamentación legal” y no se tomen en cuenta los presuntos actos de corrupción para la aprobación de la reforma energética en el gobierno pasado.

Cuestionó a los ministros el no abordar los supuestos pagos a legisladores para avalar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, la cual, aseguró, causó abusos en materia energética.

“¿No saben los ministros que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del ex director de Pemex (Emilio ‘L’), que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética? ¿Eso no va a contar a la hora de decidir? ¿Puede más el poder de las empresas?

"Que no me vengan a mí con que la ley es la ley, que no me vengan con ese cuento, no, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales”, dijo.

López Obrador sostuvo que la discusión de la reforma eléctrica servirá para demostrar si los ministros defienden el interés público o a los intereses empresariales, ya que, reiteró, el fondo de la discusión es el precio de la energía eléctrica y lo que los consumidores pagarán por ésta.

El titular del Ejecutivo federal además insistió en su llamado a los legisladores del PRI y PAN para rebelarse y votar a favor de la reforma eléctrica.