Acusa Mandatario 'autoboicot'

Monterrey, México.- Mientras que el Congreso de Nuevo León nombraba anoche un interino en medio de una turba de simpatizantes de Movimiento Ciudadano, el Gobernador Samuel García acusó al PRI y al PAN de estar detrás de la irrupción en el salón de sesiones y adelantó que hoy desde primera hora impugnará la designación.

"Me extraña, la gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI", afirmó, "no son porros, nunca se han prestado a eso, yo más bien creo que puede ser un autoboicot.

"El PAN lleva tres días pidiendo desaparición de Poderes, generando inestabilidad", añadió García.

"Yo estoy seguro que en el tribunal les voy a ganar".

Insistió en que impugnará el nombramiento.

"Si votan un interino que no es de Movimiento Ciudadano y no es por consenso, mañana mismo (hoy impugnará ) a primera hora", advirtió García, al señalar que ayer un juez laboral otorgó una suspensión para que el nombramiento se hiciera bajo estas condiciones.