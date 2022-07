Acusa MC persecución contra Eliseo Fernández en Campeche

CDMX.- Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, afirmó que el Gobierno que Layda Sansores encabeza en Campeche alienta un embate político contra Eliseo Fernández, candidato que el partido naranja postuló en esa entidad en la pasada elección.

"Hay un embate político en su contra, rudísimo, donde lo que intentan, torciendo la ley, aprovechando las instituciones del estado, golpeándolo personalmente, es descarrilar un proyecto político", aseguró Castañeda.

En la capital campechana, el senador encabezó la inauguración de un foro sobre centralismo, en representación del líder de MC, Dante Delgado, que por segunda ocasión en menos de un año dio positivo a Covid-19.

Castañeda consideró que la persecución contra Eliseo Fernández se debe a que se ha convertido en el líder político más importante de Oposición en el sureste.

El ex alcalde y ex candidato a Gobernador es un perseguido político y no prófugo de la justicia, aseguró el legislador.

A mediados de abril pasado, la Gobernadora Sansores informó que sobre Eliseo Fernández pesaba una orden de aprehensión por una presunta malversación de 50 millones de pesos entre 2019 y 2021, cuando era alcalde de Campeche.