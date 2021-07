Acusa Morena a INE de escasa difusión de consulta

Archivo/ Agencia Reforma

Ciudad de México.- El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna, acusó al INE de haber hecho una difusión limitada de la consulta popular que se llevará a cabo en el territorio nacional, porque la organizaron "de mala gana".

"El INE quedó a deber en la difusión, pues siempre estuvieron en posición de berrinche al realizarla de mala gana", acusó el también diputado federal.

Recordó que el INE es la única autoridad autorizada para difundir la consulta y que tenía que llegar a 94 millones de mexicanos.

Para que sea vinculatoria, debe participar el 40 por ciento de los electores, es decir, cerca de 37 millones de personas.

Debido a que la difusión inició formalmente a mediados de julio, Gutiérrez Luna consideró que no se logró la promoción suficiente para llegar a tal número de electores.

"Esto no se logró. La campaña que ha hecho el INE me parece bastante pobre, de poca penetración", opinó el legislador de Morena.

El representante ante el INE consideró que hay tres aspectos que deben mejorarse en la organización de una consulta popular.

Opinó que son la fecha de realización, la difusión y la pregunta a la ciudadanía.

Dijo que sobre el momento de la consulta, ésta debe realizarse en forma simultánea a una elección constitucional.

La difusión debe ser mayor, agregó.

También se debe atender cómo se hace la pregunta para que no sea ambigua, mencionó sobre la redacción que formuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no hace mención a los expresidentes a fin de no violar sus derechos.

"No perdamos de vista que esto se hizo para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ese es el propósito. Estos expresidentes se encuentran inmersos en esa parte de la pregunta que dice 'actores políticos del pasado'", explicó el legislador.

Gutiérrez Luna volvió a criticar al INE por presuntas fallas que hubo en el sitio para ubicar las casillas de votación.

Recordó que hubo quejas de ciudadanos sobre el sistema de búsqueda de casillas, el cual estuvo disponible hasta el 21 de julio.

"El INE no está haciendo la tarea, ni la quiso hacer nunca", aseguró.

Sergio Gutiérrez Luna calificó a la Consulta Popular como un tema más de corte sociológico, cuyo propósito es que la gente participe en algo que ha sido un sentimiento generalizado: el saqueo o las deudas que los expresidentes tienen con la población.

"Muchas personas quisieran expresarse para manifestar su inconformidad, desacuerdo, desánimo, en contra de esos Gobiernos que saquearon durante tanto tiempo el país", comentó.

Gutiérrez Luna dijo que deberá haber una investigación y un deslinde de responsabilidades contra los exmandatarios.

"Se debe tener en cuenta que es un ejercicio democrático social, el derecho al no olvido y a que los ciudadanos se sientan partícipes de una acción que tiene que ver con un tema de justicia social.