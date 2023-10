Acusa Morena a Xóchitl de sacar raja política de tragedia

/ El líder morenista, Mario Delgado, acusó a la derecha de "hacer política carroñera"

Ciudad de México.- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a Xóchitl Gálvez, abanderada del Frente Amplio por México, de incurrir en prácticas "carroñeras" por tratar de sacar raja electoral en su intención de reclutar voluntarios para llevar ayuda a Acapulco.

Con un video, el dirigente explicó que morenistas de Guerrero, damnificados del huracán "Otis", protestaron por la iniciativa que ha tomado la senadora panista.

"Resulta que la aspirante a candidata del PRI y del PAN convocó a formar un grupo de voluntarios para ir a ayudar a Guerrero", dijo Delgado mientras enseñaba el formato respectivo en la pantalla de su teléfono celular.

"Así lo convocó desde sus redes sociales. Abrió un registro, da uno el link y aparece la hoja de registro de voluntarios (...) Pide el nombre, el apellido, el correo, el número de celular para contactarlo. Hasta ahí todo muy bien, pero resulta que también pide la sección electoral. ¿Y como para qué pide la aspirante a candidata del PRI y PAN la sección electoral? ¿De qué le sirve? Si es una información que, precisamente, sólo tiene utilidad para la organización electoral. Para saber en qué casilla te toca votar", planteó.

En opinión de Delgado, la intención que tiene Xóchitl Gálvez revela que, "aún en la desgracia, quieren sacar raja política y engañan a la gente que están invitando, supuestamente como voluntario, para sacar la información que después van a utilizar con fines electorales, pero no se vale".

"No pueden hacer esto. No puede la derecha tener este comportamiento, hacer política carroñera. Hay que tener respeto y solidaridad, sentido de humanidad con la gente que está sufriendo en Guerrero. No se vale, señora candidata. No se vale tratar de sacar raja política en todo y de engañar siempre a la gente".