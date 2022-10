Acusa PAN: senadores de la alianza fueron presionados

CDMX.- El coordinador del PAN, Julen Rementería, advirtió que senadores de la alianza fueron presionados para cambiar su voto a favor de ampliar la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública.

Sin aclarar si son del PRI o PRD, el panista aseguró que el dictamen que apoyarán algunos legisladores es una "mentira" elaborada para justificar su voto.

"Tristemente vemos que hay gente que cambia de parecer, suponemos que derivado de presiones, suponemos que derivado de compromisos, algunos seguramente inconfesables, en donde lastimosamente vemos que han podido convencerlos", afirmó en conferencia de prensa.

"Los han podido intimidar, cooptar, presionar de diferentes maneras. Ellos se tendrán que hacer responsables de sus votos".

Cada quien "allá con sus diablos", dijo Rementería, pero hizo un último llamado a no equivocarse en la votación por respeto a sí mismos.

"Que tengan los suficientes tamaños para decir no voy, no apoyo, pero no es así, y una cosa parecida está por ocurrir con aquellos que hoy ante una propuesta insulsa, una propuesta insuficiente, una propuesta engañosa, mentirosa, que no tiene ni la más mínima posibilidad", expresó.

El coordinador del PAN en el Senado insistió que la propuesta que se aprobó ayer en comisiones no dice absolutamente nada, pues la obligación de informar y rendir cuentas existe, pero jamás se ha cumplido.

El legislador aseguró que a la mera hora dirán que se reserva tal información, y como no está legislado, lo podrán hacer sin problema.

"El bloque de contención en este momento está lastimado y en su momento habrá que ver qué sigue. Suponemos que tienen los votos porque los mismos de Morena lo dicen, pero habrá que ver a la hora que se manifieste en el tablero si se alcanzan, espero y deseo que no los alcancen porque no es lo que le conviene al país", manifestó.