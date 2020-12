Acusa panista de corrupción... a panista

Reforma

Ciudad de México.- La senadora panista Martha Márquez acusó a la Alcaldesa de Aguascalientes, su correligionaria Tere Jiménez, de incurrir en corrupción con un contrato por más de 900 millones de pesos en proyectos de energía limpia.

Aspirante, como la Alcaldesa, a la Gubernatura de Aguascalientes el próximo año, Márquez hizo del conocimiento del Consejo Nacional --convocado para definir si el PAN va en alianza con el PRI y el PRD- que Tere Jiménez había firmado un contrato por 900 millones de pesos para implementar energías limpias que no se había echado a andar aún.

"Marko (Cortes, líder del PAN), conoces los problemas que hay en Aguascalientes y es tu responsabilidad. Llevamos más de un año hablando del tema y no se vale que no me permitas el uso de la voz. Te comportas peor que un autoritario. Y no veo al PAN defendiendo a uno de los Gobernadores que ha sido valiente. Quiero saber si el PAN va a ser el PAN de Manuel Gómez Morín, o sólo va a ser un negocio de unos cuantos", cuestionó.

Antes de que le impidieran concluir con su mensaje, y en presencia de la Alcaldesa, Martha Márquez advirtió la corrupción en el contrato.

"Sonaba a corrupción desde el Municipio de Aguascalientes y el Congreso de mi Estado y a negocio de unos cuantos, entre ellos, la Presidenta Municipal emanada de nuestras filas partidistas: Teresa Jiménez Esquivel quien, además, firmó ese contrato a 30 años y, ¿algunos se preguntarán por qué a 30 años y no más si la ley te lo permite sin problema o por qué no menos?", dijo Márquez.