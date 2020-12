Acusa personal médico desorden en aplicación de vacuna

Reforma

Ciudad de México.- Médicos y enfermeras de distintas unidades médicas de Tláhuac e Iztapalapa acusaron que existe un desorden en la aplicación de vacunas contra el Covid-19 en el Hospital Militar de Zona "El Vergel".

Al grito de "¡Queremos vacunas!", los inconformes se aglomeraron en el acceso del nosocomio castrense, sin respetar la sana distancia.

La principal queja es que fueron enviados desde sus jefaturas a vacunarse, pero no aparecen en las listas.

"Estoy desde las 6 de la mañana, estoy tratando de conseguir la vacuna contra el Covid y no ha sido posible", dijo el médico Adrián Delgado, del Hospital José María Morelos.

"Ayer vine a las 3 de la tarde y ya se había acabado, no fui a laborar porque nos dijeron que también estaban vacunando en El Hangar pero ya no nos aceptaron, y aquí en El Vergel no hay organización, es la verdad".

El personal médico, con credencial en mano, exigió la aplicación de la vacuna a personal de Salud y del Ejército.

"Nosotros sí somos hospital Covid", gritó uno del hospital Belisario Domínguez.

El resto de enfermeras y médicos le reprocharon el comentario.

"Todos estamos en la misma situación compañero", le gritó una enfermera.

A través de las rejas del nosocomio ubicado en Iztapalapa, un empleado de Salud calmó los ánimos del personal al cotejar sus nombres con las listas.

"No aparece, dígale a su director que no está en la lista", argumentó a una anestesióloga.

De acuerdo con personal de Salud, en este hospital militar fueron distribuidas unas 3 mil dosis.

Sin embargo, reconocieron que las listas fueron modificadas en al menos tres ocasiones por "asuntos técnicos".