Acusa Porfirio que asalto a sede impide que rinda protesta

Reforma

Ciudad de México.- Porfirio Muñoz Ledo acusó que Mario Delgado provocó un "asalto violento" a la sede de Morena, luego de que fuera clausurada simbólicamente esta mañana.

"Hoy, a las 12:00hrs, iba a rendir protesta como presidente legítimo del partido. Sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté.

"Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido. Pido a la militancia de Morena que se pronuncie en favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance", tuiteó Muñoz Ledo.

En lugar de realizar su evento como tenía previsto, Muñoz Ledo dará conferencia de prensa para anunciar sus acciones.

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar -dirigente nacional de Morena- hizo un llamado a la unidad en el partido.

"Llamamos a todos los militantes y dirigentes de nuestro partido a poner la unidad y la institucionalidad de @CENMorenaMX por encima de todo", escribió en su cuenta de Twitter.

Hoy, un grupo de feministas "clausuró" la sede nacional de Morena.

En una convocatoria, el grupo de mujeres afirmó que se trata de una clausura simbólica para impedir que un "acosador" se apropie del partido.

Previo a este hecho, diputados de Morena, a fines a su coordinador parlamentario Mario Delgado, habían hecho un llamado a reventar el evento convocado por Muñoz Ledo para tomar la presidencia del partido.

En un chat de integrantes de esa bancada, la legisladora María de los Ángeles Huerta citó a las 9:00 horas de hoy a hacer la "clausura simbólica" de las oficinas del instituto político, ubicadas en la Calle de Chihuahua, en la Colonia Roma.

Lo anterior, señala mensajes compartidos por la legisladora, para evitar la toma de partido por parte de "acosadores".

"Pues para avisarle, mañana (hoy) unas compañeras harán una clausura simbólica de las oficinas de Chihuahua en la Colonia Roma, Clausurarán para prevenir que acosadores tomen el partido", señaló la legisladora.

De los Ángeles Huerta remató señalando que todos los que puedan acudir deberían hacerlo.

"Pues todos lo que podamos ir creo que debemos hacerlo y ayudar", agregó.

Por otro lado, en un audio al que REFORMA tuvo acceso, el diputado Delfino López Aparicio se deslindó de un desplegado de apoyo al candidato Mario Delgado, según el cual su declinación a favor de Muñoz Ledo era improcedente, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) aún no había declarado un ganador.

"Compañeras y compañeros, quiero decirles que el sábado acompañé a la virtual secretaria general en el Estado de México, la compañera Citlalli Hernández Mora. Yo soy de las personas que no juego doble, yo no firmado ni he dado consentimiento en otro documento que tampoco conozco, entonces es un juego sucio. Yo estoy con Porfirio Muñoz Ledo y Citlalli Hernández, así que desmiento ese otro documento y reitero mi apoyo total a esta fórmula", indicó.

Otros morenistas que han denunciado que su nombre fue incluido en el desplegado sin su consentimiento son Irma Juan Carlos y Teresa Mora.

De acuerdo con un mensaje, por un "error en las listas", fueron incluidos en el desplegado sin su consentimiento las diputadas Mirna Zabeida, Graciela Sánchez, Nelly Carrasco, Flora Tania Cruz, Elizabeth Días y Martha Robles, además de las dos diputadas mencionadas.