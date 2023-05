Acusa Presidente que Grupo México exigía millonada

CDMX.- Grupo México pretendía obtener 9 mil 500 millones de pesos del Gobierno por permitir el paso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y por eso se decidió "recuperar" la concesión, alegó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"(Me dijeron): 'Sí, sí, vamos a arreglarnos'... Yo no sé qué abogados, asesores, expertos, los mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9 mil 500 millones de pesos. Pues así ya no se puede. Ni siquiera un precio justo, sino un abuso", dijo.

-¿Qué sería lo justo?, se le cuestionó.

"Que se haga después del procedimiento legal, que la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se paga una indemnización, si es que les corresponde", planteó el Mandatario.

-¿Va a ser permanente (la medida)?, se le preguntó.

"Depende de la actitud de la empresa", respondió.

AMLO emitió un decreto el pasado viernes 19 de mayo en el que anunciaba "la ocupación temporal" de tres vías ferroviarias aledañas al puerto de Coatzacoalcos y concesionadas a Grupo México.

El Presidente dijo ayer que no era una expropiación sino "recuperar una concesión que es de la Nación".

En un duro artículo editorial, The Wall Street Journal consideró que AMLO confirma los peores temores de sus críticos y cuando le falla la presión tras bambalinas acude a los militares para cumplir sus fines.

"Los riesgos para la democracia de México van más allá de los derechos de los inversionistas. La Corte ha estado haciendo su trabajo para limitar el poder del Ejecutivo y preservar su independencia. En respuesta, AMLO denigra a la presidenta de la Corte, Norma Piña, como corrupta y envía a activistas de Morena para hostigar y amenazar a los jueces", indica.

"México dispone de procedimientos de expropiación para tomar propiedades privadas para fines públicos. Pero en lugar de ello, AMLO acude al uso de la fuerza mayor. Está cumpliendo con los peores temores de sus críticos", juzga el diario.