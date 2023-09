Acusa Ramírez Marín 'política rapaz' del PAN en Yucatán

CDMX.- Enfilado en su búsqueda por la Gubernatura de Yucatán, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín cuestiona a quienes califican la administración del panista Mauricio Vila como una de las mejores del País, y acusa que en la entidad se vive una "política rapaz" que busca continuidad.

Para el ahora ex priista, quien renunció al tricolor tras más de 30 años de militancia, no importa si el halago al Gobierno de Yucatán viene del Presidente Andrés Manuel López Obrador o de priistas, como Rubén Moreira, quien incluso lo acusó de ingratitud por renunciar al partido.

"Yo no sé si estamos de acuerdo en que alguien tenga a su disposición la caja del Ayuntamiento para decir, una y otra y otra vez, que debe ser Gobernador. Al menos yo no estoy de acuerdo con esta postura", dice el legislador.

"Es hora de que la bonanza de Yucatán, los beneficios de Yucatán, no sólo sirvan para vender casas, para vender departamentos, sino que sirva para que efectivamente seamos productivos y tengamos mejor educación, en Mérida y en todos los municipios del estado".

La mañana del miércoles pasado renunció a su militancia en el PRI y, en la tarde, ya había sido arropado por la fracción del PVEM en el Senado; por la noche se había inscrito a la contienda interna de Morena-PT-PVEM en busca de la candidatura de Yucatán.

¿Cuál es la política rapaz que no debe seguir gobernando en Yucatán?

Voy a ponerlo en ejemplos: el gasto en comunicación social y en promoción personal es superior, por lo menos en dos tantos, al gasto en salud; al gasto incluso, en el caso del Ayuntamiento de Mérida, de obras públicas. Yo no sé si estamos de acuerdo en que alguien tenga a su disposición la caja del Ayuntamiento para decir una y otra y otra vez, que debe ser Gobernador.

Otro ejemplo de política rapaz: el año pasado salieron miles de trabajadores del Gobierno del estado a las calles a hacer promoción de los beneficios del Gobierno del estado. A repartir volantes y a, supuestamente, entregar una tarjeta para la salud. Hoy somos el primer lugar nacional en dengue hemorrágico. Hoy la mitad de los casos de Yucatán son casos graves y se debe sólo a una cosa, a que el Gobierno no hizo su trabajo.

Pero esa descripción contradice al Presidente y pareciera una contradicción ahora que busca representar sus colores...

Llevo semanas hablando con las fuerzas políticas, que son el PAN, el PRI, Morena, el Verde, el PT. No he tomado esa decisión sólo para que pueda ser candidato a Gobernador, la tomé para que se pueda construir una alianza madura; no se trata de buscar una chamba, sino de fortalecer un proyecto y hacer que ese proyecto llegue al Gobierno y se consolide. No me son importantes, en este caso, los colores.

Y con respecto al tema del Presidente, son públicas mis coincidencias y también mis desavenencias. Coincido en su visión del sur, era la hora del sur. Y en la desavenencia, pudimos haberlo hecho mejor. Es una visión no errada en cuanto a planteamiento, pero espero que en próximos Gobiernos se perfeccione, se mejore, y la infraestructura que ahora se queda sirva para que llegue la industrialización al sur y no seamos solamente expulsores de mano de obra.

¿Quiénes caben en este proyecto? Pienso en Joaquín 'El Guacho' Díaz Mena, en la senadora Verónica Camino.

Ellos están en Morena buscando esa oportunidad, con merecimientos por el tiempo que tienen trabajando ahí, como lo tienen también aspirantes del Verde. Mi tarea hoy es convocarlos a una unidad que garantice el triunfo. ¿Quiénes caben? Muchísimos del PRI, del PAN y de otras fuerzas, e inclusive sin partido, que creen lo mismo que yo.

Tengo muy buena relación con ellos y, además, no estoy llegando a ocupar el lugar de ellos, ni a hacerlos un lado, ni a pretender lo que a ellos les corresponde por antigüedad y por derecho. Estoy llegando a convocarlos a un proyecto que haga que tengamos el Gobierno del estado y, a través del Gobierno del estado, la oportunidad de cambiar las cosas.

